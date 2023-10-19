قذائف أمريكية مخصصة لأوكرانيا تحوّل طريقها إلى إسرائيل

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعتزم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» إرسال مئات الآلاف من قذائف المدفعية من عيار 155 ملميتراً، لإسرائيل كانت مخصصة في البداية إلى أوكرانيا من مخزونات الطوارئ الأمريكية، وذلك قبل عدة أشهر، حسبما ذكر موقع «أكسيوس» الإخباري الأمريكي، اليوم، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إن الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع الإسرائيلية أبلغتا نظيراتهما في الولايات المتحدة بحاجتهما العاجلة إلى قذائف مدفعية، للاستعداد لاجتياح بري في غزة، وتصعيد محتمل للحرب من جانب حزب الله اللبناني على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

كانت الذخيرة المخصصة لأوكرانيا جزءاً من مخزونات سلاح أمريكية جرى الإبقاء عليها في إسرائيل في إطار اتفاق بين البلدين.

ولا يحق الوصول إلى مواقع تخزين الأسلحة إلا لعناصر الجيش الأمريكي. ووفقاً للاتفاق بين البلدين، تستطيع إسرائيل استخدام الذخيرة في سيناريو حرب بطلب في وقت قصير، وموافقة الولايات المتحدة، وفقاً لـ«أكسيوس».

كان قد تم منح إسرائيل ذخيرة خلال حربها مع لبنان في عام 2006، وأيضاً خلال الصراع في غزة عام 2014.

وقال مسؤولون أمريكيون إن تحويل طريق القذائف من أوكرانيا إلى إسرائيل لن يكون له تأثير فوري في قدرة أوكرانيا على محاربة القوات الروسية.

لكن لم يتضح ما إذا كانت الإمدادات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا قد تتعرض لضغوط إذا ما أصبحت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس صراعاً إقليمياً أكبر.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعرب خلال زيارته، أمس، لإسرائيل، عن تعاطفه مع الإسرائيليين في مواجهة حماس، قائلاً إنه من الضروري بالنسبة لإسرائيل الحصول على ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها»، مضيفاً: «سوف نتأكد من حدوث ذلك، كما تعلمون».

وتابع: «علينا أن نأخذ في الاعتبار أيضاً أن حماس لا تمثل جميع الشعب الفلسطيني، وأنها لم تجلب له سوى المعاناة».

كانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن إرسال حاملتي طائرات وسفن حربية أخرى إلى شرق البحر المتوسط رداً على الهجوم واسع النطاق على إسرائيل من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

اقرأ أيضاً:

مقتل أول سيدة تشغل عضوية المكتب السياسي لحماس مع تواصل غارات إسرائيل

استقالة مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية احتجاجا على الدعم الأمريكي لإسرائيل

إسرائيل ومعضلة النهاية.. لا مؤشرات على خطة لما بعد الحرب في غزة

روسيا تقدم 27 طناً من المساعدات الغذائية إلى المدنيين في قطاع غزة

سقوط عشرات الضحايا الفلسطينيين بأنحاء متفرقة من غزة ورام الله

السلطة الفلسطينية تطلب تحقيقاً من الجنائية الدولية بشأن قصف المستشفى

السيسي وبايدن يتفقان على تسهيل النفاذ العاجل للمساعدات إلى غزة

في أخطر زيارة في ولايته .. الرئيس الأمريكي في إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يدعو سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوباً

الأزهر للفلسطينيين: الغرب الأوروبي الأمريكي المتغطرس بكل ما يملك من طاقات عسكرية ضعيف وخائف حين يلقاكم

غوتيريش: قصف المستشفى في غزة مرعب والمستشفيات والطواقم الطبية محمية بموجب القانون الدولي الإنساني

الإمارات تدين الهجوم الإسرائيلي على مستشفى الأهلي المعمداني في غزة وتدعو إلى وقف فوري للعنف

حركة الجهاد تنفي مسؤوليتها عن قصف مستشفى المعمداني وترد الاتهامات الإسرائيلية

أكثر من 500 قتيل فلسطيني في مجزرة ارتكبتها إسرائيل بمهاجمة مستشفى في غزة

السعودية تنّدد بقصف المستشفى في غزة وتعتبره "جريمة شنيعة"

السيسي: أدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلي على مستشفى غزة وهو انتهاك واضح للقانون الدولي

مصر تدين قصف المستشفى في غزة وتطالب إسرائيل بوقف استهداف محيط معبر رفح

أبو الغيط عن مأساة مستشفى المعمداني: لن يفلت المجرمون بأفعالهم ولابد للغرب أن يوقف هذه المأساة فوراً

منظمة الصحة العالمية تستنكر بشدة الهجوم على مستشفى في غزة

بعد فاجعة مستشفى المعمداني في غزة .. محمود عباس يلغي اجتماعه مع بايدن

الأردن يدين استهداف المستشفى في غزة ويحمل إسرائيل المسؤولية

الإمارات وروسيا تطلبان انعقاد مجلس الأمن اليوم بشأن الغارة على مستشفى بغزة

مقتل وإصابة 500 في ضربة جوية إسرائيلية على مستشفى بغزة

وزارة الصحة في غزة : 200 إلى 300 قتيل في غارة إسرائيلية على مستشفى الأهلي العربي والمئات تحت الأنقاض

العاهل الأردني: قصف المستشفى في غزة "عار على الإنسانية"

قرقاش: المأساة الإنسانية نتيجة الاستهداف الاسرائيلي المدان لمستشفى المعمداني تؤكد أولوية تجنيب المدنيين ويلات الحرب واحترام القانون الإنساني

الخارجية المصرية تؤكد إلغاء القمة الرباعية في عمّان بالتنسيق بين مصر والأردن والسلطة الفلسطينية

وزير الخارجية الأردني : إلغاء قمة عمان ولا فائدة من الحديث الآن عن أي شيء باستثناء وقف الحرب

أبو الغيط عن مأساة مستشفى المعمداني: لن يفلت المجرمون بأفعالهم ولابد للغرب أن يوقف هذه المأساة فوراً

البيت الأبيض: بايدن يقدّم أحرّ التعازي بضحايا الانفجار في مستشفى غزة

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز