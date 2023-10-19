سقوط عشرات الضحايا الفلسطينيين بأنحاء متفرقة من غزة ورام الله

المصدر: د ب أ

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لقي عشرات الفلسطينيين حتفهم بسلسلة غارات إسرائيلية ليلية على أنحاء متفرقة من غزة، وقُتل شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في رام الله.

وشنَّ الطيران الحربي الإسرائيلي، ليل الأربعاء/الخميس، سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن «طيران الاحتلال قصف منازل في شمال غزة، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة العشرات».

وأضافت: «استهدفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة الغندور في شارع الهوجا بمعسكر جباليا، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين».

وأكدت أن غارة أخرى شنَّها الطيران الحربي الإسرائيلي على بنايات سكنية في رفح جنوب قطاع غزة، أدت إلى ارتقاء أكثر من 10 شهداء، وإصابة العشرات.

وفي خان يونس، استهدف طيران الاحتلال منزلاً في مدينة خان يونس، ما أدى إلى ارتقاء 9 مواطنين وإصابة العشرات.

وقُتل شاب فلسطيني بالرصاص، مساء أمس، في هجوم شنَّه مستوطنون على قرية دورا القرع شمال رام الله، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب محمد عبد الرحمن فواقة (21 عاماً) وصل إلى مجمع فلسطين الطبي مصاباً بجروح حرجة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وأفادت (وفا) بأن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص صوب المواطنين الذين حاولوا الاقتراب من المنطقة لانتشال الشاب بعد إصابته لإسعافه، قبل أن يتمكن المواطنون من الوصول إليه وينقلوه إلى المستشفى.

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