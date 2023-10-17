الأردن : قصف مستشفى في غزة يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

دانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان "العدوان الإسرائيلي" الذي استهدف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة مساء الثلاثاء، معتبرا أنه "يتنافى مع كافة القيم الإنسانية" ومحملا إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية عن هذا التطور الخطير".

ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة قوله إن المملكة "ترفض وتدين بشدة هذا الفعل الذي يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية، ومع قواعد القانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بقواعد الحرب".

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة على "ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة تكاتف الجهود لوقف الحرب المستعرة على غزة فوراً".

وقتل مئتا شخص على الأقل في غارة إسرائيلية على ساحة مستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة، والمعروف كذلك باسم المستشفى المعمداني، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، عشية وصول الرئيس الأميركي جو بايدن الى إسرائيل.

اقرأ أيضاً:

مقتل وإصابة 500 في ضربة جوية إسرائيلية على مستشفى بغزة

مصر تدين قصف المستشفى في غزة وتطالب إسرائيل بوقف استهداف محيط معبر رفح

أبو الغيط يدين قصف المستشفى في غزة ويدعو الغرب الى وقف هذه المأساة فوراً

منظمة الصحة العالمية تستنكر بشدة الهجوم على مستشفى في غزة

بعد فاجعة مستشفى المعمداني في غزة .. محمود عباس يلغي اجتماعه مع بايدن

الأردن يدين استهداف المستشفى في غزة ويحمل إسرائيل المسؤولية

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز