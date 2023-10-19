مقتل أول سيدة تشغل عضوية المكتب السياسي لحماس مع تواصل غارات إسرائيل

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصلت إسرائيل هجماتها الجوية المكثفة على قطاع غزة في اليوم الثالث عشر من أعنف جولة قتال مع حركة "حماس" مخلفة عشرات القتلى والجرحى.

وأعلنت حماس عن مقتل أول سيدة شغلت عضوية مكتبها السياسي (أعلى هيئة قيادية في الحركة) جميلة الشنطي /64 عاما/ في غارة إسرائيلية الليلة الماضية.

وجرى انتخاب الشنطي في عام 2021 كأول سيدة تصل لعضوية المكتب، كما أنها انتخبت عام 2006 عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) عن الحركة.

من جهة أخرى، أعلنت مصادر فلسطينية عن مقتل نحو 30 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال في غارات إسرائيلية على منازل عائلات بريكة وحسونة وضهير في رفح أقصى جنوب قطاع غزة.

وبحسب المصادر، فإن 11 فلسطينيا قتلوا في قصف عمارة سكنية في وسط خان يونس جنوبي القطاع، فضلا عن سلسلة هجمات على مناطق وسط وشمال القطاع استهدفت أحياء سكنية.

فيما قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو واصل شن الغارات على أنحاء متفرقة من قطاع غزة دمر خلالها مئات البنى التحتية التابعة لحماس، منها العشرات التي تم استهدافها في حي الشجاعية شرق غزة.

وذكر الجيش أن تلك الأهداف تشمل منصات لإطلاق الصواريخ المضادة للدروع، وفتحات أنفاق، وأهداف جمع المعلومات الاستخباراتية، وغرف العمليات وغيرها من مقرات القيادة.

وأضاف أنه تم تصفية 10 من مقاتلي حماس المنتمين إلى قوة النخبة للحركة، واغتيال أحد قادة "لجان المقاومة الشعبية" رأفت حرب ياسين قائد التنظيم في منطقة رفح.

وبحسب آخر حصيلة صدرت عن وزارة الصحة في غزة، بلغ عدد القتلى الفلسطينيين 3478 جراء هجمات إسرائيل على القطاع المتواصلة للأسبوع الثاني.

وشنت حركة حماس يوم السابع من الشهر الجاري هجوما غير مسبوق على إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاته تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية ما أدى إلى مقتل 1300 إسرائيلي.



ومنذ ذلك الوقت نفذ الجيش الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية التي استهدفت أحياءً سكنية ومبان متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة.

كما فرضت إسرائيل إغلاقا شاملا على قطاع غزة وقطعت كافة إمدادات الكهرباء والوقود والمواد الغذائية عن السكان، ولاحقا استهدفت معبر رفح مع مصر بغرض منع دخول أي إمدادات إنسانية.

اقرأ أيضاً:

استقالة مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية احتجاجا على الدعم الأمريكي لإسرائيل

إسرائيل ومعضلة النهاية.. لا مؤشرات على خطة لما بعد الحرب في غزة

روسيا تقدم 27 طناً من المساعدات الغذائية إلى المدنيين في قطاع غزة

سقوط عشرات الضحايا الفلسطينيين بأنحاء متفرقة من غزة ورام الله

السلطة الفلسطينية تطلب تحقيقاً من الجنائية الدولية بشأن قصف المستشفى

السيسي وبايدن يتفقان على تسهيل النفاذ العاجل للمساعدات إلى غزة

في أخطر زيارة في ولايته .. الرئيس الأمريكي في إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يدعو سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوباً

الأزهر للفلسطينيين: الغرب الأوروبي الأمريكي المتغطرس بكل ما يملك من طاقات عسكرية ضعيف وخائف حين يلقاكم

غوتيريش: قصف المستشفى في غزة مرعب والمستشفيات والطواقم الطبية محمية بموجب القانون الدولي الإنساني

الإمارات تدين الهجوم الإسرائيلي على مستشفى الأهلي المعمداني في غزة وتدعو إلى وقف فوري للعنف

حركة الجهاد تنفي مسؤوليتها عن قصف مستشفى المعمداني وترد الاتهامات الإسرائيلية

أكثر من 500 قتيل فلسطيني في مجزرة ارتكبتها إسرائيل بمهاجمة مستشفى في غزة

السعودية تنّدد بقصف المستشفى في غزة وتعتبره "جريمة شنيعة"

السيسي: أدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلي على مستشفى غزة وهو انتهاك واضح للقانون الدولي

مصر تدين قصف المستشفى في غزة وتطالب إسرائيل بوقف استهداف محيط معبر رفح

أبو الغيط عن مأساة مستشفى المعمداني: لن يفلت المجرمون بأفعالهم ولابد للغرب أن يوقف هذه المأساة فوراً

منظمة الصحة العالمية تستنكر بشدة الهجوم على مستشفى في غزة

بعد فاجعة مستشفى المعمداني في غزة .. محمود عباس يلغي اجتماعه مع بايدن

الأردن يدين استهداف المستشفى في غزة ويحمل إسرائيل المسؤولية

الإمارات وروسيا تطلبان انعقاد مجلس الأمن اليوم بشأن الغارة على مستشفى بغزة

مقتل وإصابة 500 في ضربة جوية إسرائيلية على مستشفى بغزة

وزارة الصحة في غزة : 200 إلى 300 قتيل في غارة إسرائيلية على مستشفى الأهلي العربي والمئات تحت الأنقاض

العاهل الأردني: قصف المستشفى في غزة "عار على الإنسانية"

قرقاش: المأساة الإنسانية نتيجة الاستهداف الاسرائيلي المدان لمستشفى المعمداني تؤكد أولوية تجنيب المدنيين ويلات الحرب واحترام القانون الإنساني

الخارجية المصرية تؤكد إلغاء القمة الرباعية في عمّان بالتنسيق بين مصر والأردن والسلطة الفلسطينية

وزير الخارجية الأردني : إلغاء قمة عمان ولا فائدة من الحديث الآن عن أي شيء باستثناء وقف الحرب

أبو الغيط عن مأساة مستشفى المعمداني: لن يفلت المجرمون بأفعالهم ولابد للغرب أن يوقف هذه المأساة فوراً

البيت الأبيض: بايدن يقدّم أحرّ التعازي بضحايا الانفجار في مستشفى غزة

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز