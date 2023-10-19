السيسي وبايدن يبحثان تسهيل النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية إلى غزة

المصدر: رويترز، أ ف ب

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أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث مع نظيره الأمريكي جو بايدن تسهيل توصيل المساعدات إلى غزة.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان خلال ساعة متأخرة من يوم أمس، إن السيسي وبايدن بحثا، خلال اتصال هاتفي، سبل تسهيل النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية إلى غزة.

من جانبه، أكد البيت الأبيض أن الرئيسين المصري والأمريكي اتفقا على العمل معاً بشأن نداء الأمم المتحدة الإنساني.

وأوضح البيت الأبيض، أمس، أن الرئيسين اتفقا على العمل بشكل وثيق لتشجيع استجابة عاجلة وقوية لنداء إنساني أطلقته الأمم المتحدة ويتعلق بالصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

كما اتفق الرئيسان على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط ومنع تصعيد الصراع، فضلاً عن إعادة تأكيد التزامهما بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

كان بايدن قد أعلن أن مصر ستفتح معبر رفح لمرور ما يصل إلى 20 شاحنة مساعدات لغزة.

وأوضح، أمس، أن السيسي وافق على فتح معبر رفح الحدودي مع غزة للسماح بإدخال دفعة أولى من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وقال بايدن للصحافيين، بعد اتصاله هاتفياً بنظيره المصري على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من زيارة لإسرائيل، حيث أبدى تضامنه مع الدولة العبرية بعد الهجمات التي شنّتها عليها «حماس» في السابع من أكتوبر، إن السيسي «وافق على السماح بمرور ما يصل إلى 20 شاحنة كبداية»، محذّراً من أنه إذا «استولت حماس عليها أو منعت عبورها، فسينتهي الأمر».

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