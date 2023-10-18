أكثر من 500 قتيل فلسطيني في مجزرة ارتكبتها إسرائيل بمهاجمة مستشفى في غزة

المصدر: د ب ا

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قُتل 500 فلسطيني وأصيب المئات بجروح مساء اليوم الثلاثاء، في هجوم وصف بالمجزرة المروعة شنته طائرات حربية إسرائيلية على مستشفى في غزة.

وأعلن مسؤولون محليون أن المستشفى الأهلي وسط مدينة غزة الذي تتبع إدارته لجمعية مسيحية تعرض لضربات صاروخية بينما كان يؤوي آلاف النازحين من مناطق سكنهم المهددة.

وصرح الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة بأن الجيش الاسرائيلي هدد مستشفى الأهلى المعمداني عدة مرات كباقي المستشفيات وكان تعرض للاستهداف قبل يومين كرسالة أولية.

فيما قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة حرب جديدة بقصف ساحة المستشفى الواقعة وسط مدينة غزة، وتوافد عشرات من الشهداء والجرحى على مجمع الشفاء الطبي جراء القصف".

ولفت معروف في تصريح صحفي الى أن المستشفى كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسريا بسبب الغارات.

في هذه الأثناء قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قطع زيارته إلى الأردن التي من المقرر أن يجتمع فيها غدا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وعقد اجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية هذه الليلة.

وأدان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة بشدة "الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصفه المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة المئات من أبناء شعبنا".

قال أبو ردينة في بيان "إن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا المدنيين الأبرياء في مستشفى يفترض أن له حصانة، يؤكد أن هذه الحكومة الإسرائيلية لا تراعي أيا من المعايير الدولية والقوانين المعترف بها".

من جهتها، قالت حركة حماس إن "المجزرة المروعة التي نفذها الاحتلال في المشفى الأهلي جريمة إبادة جماعية تكشف مجدّداً حقيقة هذا العدو وحكومته الفاشية وإرهابها".

وارتفع إجمالي القتلى الفلسطينيين إلى أكثر من 3500 فلسطيني مع مواصلة إسرائيل هجماتها منذ السابع من الشهر الجاري.

وقالت الأمم المتحدة الثلاثاء إن نصف سكان قطاع غزة تقريبا نزحوا من أماكن سكنهم بفعل هجمات إسرائيل المتواصلة لليوم الحادي عشر على التوالي.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" في بيان، أنه في أعقاب الأمر الإسرائيلي بإخلاء الجزء الشمالي من قطاع غزة في 13 من الشهر الجاري، قد يصل عدد النازحين داخليا منذ بدء جولة القتال إلى مليون شخص.

وشنت حركة حماس يوم السابع من الشهر الجاري هجوما غير مسبوق على إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية ما أدى إلى مقتل 1300 إسرائيلي.

ومنذ ذلك الوقت نفذ الجيش الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية التي استهدفت أحياءً سكنية ومباني متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة.

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