ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إنها تستنكر بشدة الهجوم على مستشفى الأهلي العربي في شمال قطاع غزة والذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 300 شخص.

اقرأ أيضاً:

مقتل وإصابة 500 في ضربة جوية إسرائيلية على مستشفى بغزة

مصر تدين قصف المستشفى في غزة وتطالب إسرائيل بوقف استهداف محيط معبر رفح

أبو الغيط يدين قصف المستشفى في غزة ويدعو الغرب الى وقف هذه المأساة فوراً

منظمة الصحة العالمية تستنكر بشدة الهجوم على مستشفى في غزة

بعد فاجعة مستشفى المعمداني في غزة .. محمود عباس يلغي اجتماعه مع بايدن

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز