قرقاش: المأساة الإنسانية نتيجة الاستهداف الاسرائيلي المدان لمستشفى المعمداني تؤكد أولوية تجنيب المدنيين ويلات الحرب واحترام القانون الإنساني

المصدر: البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن المأساة الإنسانية والمشاهد المروعة للأبرياء نتيجة الاستهداف الإسرائيلي المدان لمستشفى المعمداني في قطاع غزة تؤكد أولوية تجنيب المدنيين ويلات الحرب واحترام القانون الإنساني.

وقال معاليه في حسابه عبر منصة " إكس" : المأساة الإنسانية والمشاهد المروعة للابرياء نتيجة الاستهداف الاسرائيلي المدان لمستشفى المعمداني في غزة تؤكد أولوية تجنيب المدنيين ويلات الحرب واحترام القانون الإنساني الذي يكفل حمايتهم. نترحم على أرواح الشهداء ونجدد ضرورة وقف العنف وإراقة الدماء في ظل مشاهد الدمار المتكرر يوميا.

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