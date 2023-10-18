غوتيريش: قصف المستشفى في غزة مرعب والمستشفيات والطواقم الطبية محمية بموجب القانون الدولي الإنساني

المصدر: رويترز

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وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القصف الذي طال مستشفى في غزة وأوقع أكثر من مئتي قتيل بأنه "مرعب"، وفق منشور له على منصة "إكس".

وجاء في منشور غوتيريش على "إكس" (تويتر سابقا) "قلبي مع عائلات الضحايا. المستشفيات والطواقم الطبية محمية بموجب القانون الدولي الإنساني".

وفي بيان لاحق نشره المتحدث باسمه، دان غوتيريش هجوماً استهدف مدرسة تديرها الأمم المتحدة في مخيم للاجئين في غزة وأوقع ستة قتلى.

وحمّلت حركة حماس إسرائيل مسؤولية قصف المستشفى، في المقابل نسب الجيش الإسرائيلي الضربة إلى حركة الجهاد الفلسطينية التي نفت هذه "الاتهامات الباطلة".

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