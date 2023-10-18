الإمارات وروسيا تطلبان عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الغارة على مستشفى بغزة

المصدر: رويترز

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دعت دولة الإمارات وروسيا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وذلك في أعقاب شن غارة على مستشفى في غزة.

وقال دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة إن روسيا والإمارات طلبتا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم الموافق 18 أكتوبر الأول بعد الغارة على مستشفى في مدينة غزة.

وكتب بوليانسكي في قناته على تيليجرام "طلبت روسيا والإمارات عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صباح 18 أكتوبر بشأن قصف مستشفى في غزة".

وذكرت السلطات الصحية في القطاع المحاصر أن غارة جوية إسرائيلية أدت إلى مقتل نحو 500 فلسطيني في مستشفى يكتظ بالمرضى والنازحين في مدينة غزة.

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