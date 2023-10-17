اجتماع أوروبي طارئ للقادة يبحث تداعيات الصراع في المنطقة وتداعياته على القارة العجوز

المصدر: رويترز

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يعقد قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً يهدف إلى التوافق على نهج موحّد تجاه الأزمة التي أعقبت هجوم حماس على إسرائيل، وذلك بعد أيام من الارتباك والرسائل المتضاربة. وفي اجتماع طارئ عبر رابط فيديو، سيبحث المجلس الأوروبي، أيضاً التداعيات المحتملة التي قد تكون خطيرة على القارة من جراء الأزمة.

ورغم إجماع الاتحاد الأوروبي وحكومات دوله على التنديد بهجوم حماس، فقد اختلفوا في تصريحات وإشارات سياسية أخرى. وعكس هذا التباين انقسامات قديمة داخل الاتحاد الأوروبي حول الشرق الأوسط، كما أبرز المحدودية الشديدة لنفوذ الاتحاد الأوروبي في المنطقة.ويقوّض هذا أيضاً دعوات الاتحاد الأوروبي إلى التعامل معه باعتباره لاعباً جيوسياسياً رئيسياً.

والقمة الافتراضية المقررة اليوم الثلاثاء هي مسعى من جانب قادة دول التكتل لاستعادة زمام المبادرة فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمة بعد انزعاج بعضهم من نهج رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، في رسالته التي دعا فيها القادة للمشاركة في الاجتماع: "من المهم للغاية أن يحدد المجلس الأوروبي، موقفنا المشترك ويرسم مسار عمل واضحاً وموحداً بما يعكس مدى تعقيد الوضع الراهن".

وأثارت المفوضية، حالة من الارتباك الأسبوع الماضي عندما أعلن أحد أعضائها على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه تم تجميد جميع المساعدات التنموية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين، وهو إعلان جرى إلغاؤه لاحقاً.

كما انتقد بعض المسؤولين والنواب فون دير لاين، التي زارت إسرائيل، لعدم تصريحها بأن الاتحاد الأوروبي يتوقع من إسرائيل أن تلتزم بالقانون الإنساني الدولي خلال ردها على الهجوم، كما فعل زعماء الاتحاد الأوروبي الآخرون.

ويركز القادة في اجتماعهم على محاولة التخفيف من التداعيات المحتملة للأزمة، وسط توقعات واسعة النطاق بهجوم إسرائيلي بري وشيك على غزة. ووفقاً لمسؤولين، من المرجح أن يكلف قادة الاتحاد الأوروبي وزراء بإجراء دراسة مستفيضة للمخاطر المحتملة.

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