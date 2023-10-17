قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور إسرائيل لإظهار الدعم ومنع تطوّر الصراع

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

توجه الجنرال مايكل إريك كوريلا، المشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، إلى إسرائيل في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً، قائلا إنه يأمل في ضمان حصول الجيش الإسرائيلي على ما يحتاجه في الوقت الذي يخوض فيه حربا متصاعدة ضد حماس.

وزيارة كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، هي الأحدث التي يقوم بها مسؤول أمريكي كبير إلى إسرائيل قبل الهجوم البري المتوقع للجيش الإسرائيلي على غزة. ويأتي ذلك قبل يوم من زيارة مقررة للرئيس الأمريكي جو بايدن للبلاد.

ويعمل الجيش الأمريكي، على تعزيز قدرته القتالية في المنطقة للعمل على عدم توسّع النزاع في ظل تنامي المخاوف الدولية من حرب إقليمية أوسع. كما يعمل على إيصال سريع لأسلحة تتضمن دفاعات جوية وذخائر إلى إسرائيل.

وقال كوريلا لرويترز التي رافقته في الرحلة في تصريحات مقتضبة قبل الهبوط: "أنا هنا للتأكد من أن إسرائيل لديها ما تحتاجه للدفاع عن نفسها مع التركيز بشكل خاص على تجنب قيام أطراف أخرى بتوسيع الصراع".

وأوضح مسؤول أمريكي، أن من المقرر أن يعقد كوريلا اجتماعات مهمة مع القيادة العسكرية الإسرائيلية، لضمان بلورة فهم واضح للمتطلبات الدفاعية للحليف الوثيق للولايات المتحدة.

ومن المتوقع أيضاً أن يضع كوريلا الخطوط العريضة للدعم العسكري الأمريكي الذي يهدف إلى تجنب اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل وحماس.

ونشرت واشنطن، حاملة طائرات والمجموعة القتالية المصاحبة لها في شرق البحر المتوسط، وسترسل حاملة طائرات أخرى إلى المنطقة في الأيام المقبلة، وهي خطوات تقول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها تهدف إلى الردع وليس الاستفزاز.

اقرأ أيضاً:

كتائب القسام تعلن عن عدد الأسرى الإسرائيليين لديها

حماس تنشر فيديو لأسيرة إسرائيلية تتلقي الرعاية الطبية في غزة

فرنسا تدعو لبنان إلى بذل ما في وسعها لتفادي الحرب مع إسرائيل

رئيس الوزراء الكندي يؤكد ضرورة وصول المساعدات إلى غزة وفتح ممر إنساني إلى القطاع

حماس : لدينا أسرى من رتب عسكرية عالية

الحكومة الألمانية: 4 آلاف ألماني غادروا إسرائيل بعد هجمات حماس

حماس : التهديد الإسرائيلي بحرب برية على قطاع غزة لا يرهبنا

المستشار الألماني يؤكد زيارته لإسرائيل ومصر هذا الأسبوع

الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافاً لحزب الله في لبنان

فشل مشروع قرار روسيا في مجلس الأمن بشأن إسرائيل وغزة

البيت الأبيض: بايدن والسيسي ناقشا الجهود الجارية لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة

بلينكن: اتفاق أمريكي إسرائيلي على وضع خطة لإرسال مساعدات لقطاع غزة

بايدن يلتقي الأربعاء في عمّان العاهل الأردني والرئيسين المصري والفلسطيني

شاحنات تحمل مساعدات لغزة تتحرك من العريش المصرية باتجاه معبر رفح

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز