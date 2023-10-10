طائرات إسرائيلية إلى أوروبا لإعادة جنود احتياط
قال سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه أرسل طائرات إلى أوروبا، لإعادة مئات الإسرائيليين من هناك ليؤدوا الخدمة العسكرية كجنود احتياط.
وكتب سلاح الجو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يقول، إن طائراته من طراز هيركوليز شاركت في الجسر الجوي الطارئ. ولم يوضح من أي مكان في أوروبا جاء جنود الاحتياط.
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