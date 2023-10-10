ارتفاع حاد لأسعار النفط بسبب المخاوف من اضطراب الامدادات

المصدر: رويترز

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سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام ارتفاعا حادا في تعاملات الاثنين، مع تزايد المخاوف من اضطراب الإمدادات في السوق العالمية نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

كما ساهمت التوقعات الجديدة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشأن تحسن الطلب العالمي على النفط في دفع الأسعار إلى أعلى.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 59ر3 دولارات أي بنسبة 3ر4% إلى 38ر86 دولارا للبرميل تسليم نوفمبر المقبل.

وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 57ر3 دولارات أي بنسبة 2ر4% إلى 15ر88 دولارا للبرميل تسليم ديسمبر المقبل.

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