البنتاغون: رئيسا الأركان الأمريكي والإسرائيلي يبحثان هجوم حماس وتعزيز الموقف العسكري الأمريكي بالمنطقة

المصدر: وكالات

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قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة تشارلز براون تحدث إلى رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية هرتسي هاليفي.

وأضافت أنهما ناقشا هجوم حماس والخطوات اللازمة لتعزيز الموقف العسكري الأميركي في المنطقة.

من جهة أخرى، قال مسؤول كبير في البنتاغون إن الجيش الأمريكي يسرع بإرسال إمدادات جديدة من الدفاعات الجوية والذخيرة وغيرها من المساعدات الأمنية لإسرائيل لمساعدتها في الرد على هجوم غير مسبوق شنته حماس في مطلع الأسبوع.

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