زعماء أمريكا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا يعبرون عن دعمهم لإسرائيل
أصدر زعماء الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا بيانا مشتركا الاثنين نددوا فيه بالهجمات التي تشنها حركة (حماس) على إسرائيل وأعربوا عن "دعمهم الثابت والموحد" لإسرائيل.
وجاء في البيان "خلال الأيام المقبلة، سنبقى متحدين وسنواصل التنسيق معا كحلفاء وأصدقاء مشتركين لإسرائيل لضمان قدرتها على الدفاع عن نفسها ولتهيئة الظروف في نهاية المطاف لشرق أوسط ينعم بالسلام والاندماج".
وأصدر البيان الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.
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