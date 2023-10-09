بحثا التطورات في غزة ..السيسي ومحمد بن سلمان : التصعيد المستمر يهدد استقرار المنطقة

المصدر: رويترز

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قالت الرئاسة المصرية اليوم الاثنين إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتفقا على ضرورة أن ينتصر "صوت العقل" في الحرب المستمرة بين حماس وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان إن السيسي وولي العهد، اللذين بحثا تطورات الصراع في اتصال هاتفي، قالا إن التصعيد المستمر يهدد استقرار المنطقة.

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