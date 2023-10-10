بايدن: 11 أمريكياً على الأقل قتلوا في إسرائيل ومن المرجّح وجود أمريكيين ضمن الرهائن

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين إن 11 مواطنا أمريكيا على الأقل من بين القتلى في إسرائيل بعد الهجمات التي نفذتها حركة حماس في مطلع الأسبوع.

وأضاف بايدن أنه "من المرجّح" وجود أمريكيين في عداد الرهائن المحتجزين لدى حماس.

اقرأ ايضا:

حماس : لن نتفاوض بشأن الأسرى الإسرائيليين تحت القصف

بحثا التطورات في غزة ..السيسي ومحمد بن سلمان : التصعيد المستمر يهدد استقرار المنطقة

ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في غزة إلى 687 بينهم 140 طفلاً و105 سيدات

نتنياهو ينفي تقارير بأن مصر حذرت من شن هجمات من غزة

الاتحاد الاوروبي يتراجع عن إعلان تعليق المساعدات للفلسطينيين

وول ستريت تغلق مرتفعة مع مراقبة المستثمرين للصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز