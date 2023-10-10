وزارة الصحة الفلسطينية تعلن مقتل ثلاثة فلسطينيين في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

المصدر: د ب أ

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استمر العنف بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين في الضفة الغربية يوم الاثنين.

وقتل ثلاثة فلسطينيين، من بينهم فتى 18 عاما حاول دهس مستوطنة بجرار زراعي، في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في رام الله.

كما توفي شاب 16 عاما متأثرا بجراحه بعد مواجهة مع الجنود يوم الأحد.

وكان الوضع الأمني في إسرائيل والضفة الغربية متوترا منذ عقود، لكنه تدهور بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.

وفي هجوم مفاجئ شنته حركة (حماس) من غزة يوم السبت قتل ما لا يقل عن 900 شخص في إسرائيل ، بينما قتل أكثر من 687 فلسطينيا في ضربات إسرائيلية انتقامية استهدفت القطاع الساحلي.

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