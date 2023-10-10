البيت الأبيض: لا نية لنشر قوات برية أمريكية بعد الهجوم على إسرائيل

المصدر: وكالات

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قال متحدث باسم البيت الأبيض الاثنين إن واشنطن ليس لديها أي نية لنشر قوات عسكرية على الأرض في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة (حماس) على إسرائيل، لكنها ستحمي المصالح الأمريكية في المنطقة.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن البيت الأبيض يتوقع طلبات أمنية إضافية من إسرائيل وسيحاول تلبيتها في أسرع وقت ممكن.

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