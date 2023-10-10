وول ستريت تغلق مرتفعة مع مراقبة المستثمرين للصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل

المصدر: رويترز

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أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع الاثنين وارتفعت أسهم شركات الطاقة مع تلقي المستثمرين أحدث الأنباء بشأن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين

ودفعت أنباء الصراع أسعار النفط إلى الارتفاع بسبب مخاوف بشأن الإمدادات. لكن مؤشرات الأسهم تمكنت من عكس اتجاههها بعد الانخفاض في وقت سابق بدعم من تعليقات رسمية أكثر تشاؤما من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ووفقا للبيانات الأولية، زاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 27.35 نقطة، أو 0.63 بالمئة، ليغلق عند 4335.85 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 53.90 نقطة أو 0.40 بالمئة إلى 13485.24 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 199.83 نقطة، أو 0.60 بالمئة،

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