نتنياهو ينفي تقارير بأن مصر حذرت من شن هجمات من غزة

المصدر: د ب أ

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نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، تقارير إعلامية أفادت بأن مصر حذرت إسرائيل من هجوم وشيك من قطاع غزة.

ووصف مكتب نتنياهو التقارير الإعلامية التي ذكرت أن مصر حاولت تحذير إسرائيل قبل الهجمات المنسقة المميتة التي شنها مسلحو حماس أمس الأول السبت، بأنها "أخبار كاذبة تماما".

وفي وقت سابق ، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل حذر نتنياهو قبل 10 أيام من الهجوم بأنه من المتوقع أن يأتي :" شيء غير عادي، عملية رهيبة" من قطاع غزة.

ونفى مكتب نتنياهو ذلك قائلا إن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يتحدث مع كامل - سواء بشكل مباشر أم غير مباشر - منذ تشكيل حكومته الائتلافية الحالية في أواخر العام الماضي.

يشار إلى أن حكومة نتنياهو وأجهزة الأمن في البلاد واجهت انتقادات وتساؤلات جادة من الإسرائيليين حول كيفية إخفاق المخابرات في معرفة الهجمات مسبقا وكيف تم الإيقاع بالجيش وهو غير مستعد على طول الحدود المحصنة مع غزة.

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