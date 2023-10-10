المستشار الألماني أولاف شولتس يعتزم إلقاء بيان للحكومة في البرلمان عن الهجوم على إسرائيل

المصدر: د ب أ

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يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس، إلقاء بيان للحكومة عن هجوم حركة حماس على إسرائيل في البرلمان يوم الخميس المقبل.

جاء ذلك وفقا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر في الائتلاف الحاكم اليوم الاثنين.

كان شولتس تعهد بتضامن ألمانيا الثابت مع إسرائيل وذلك بعد وقوع هجوم حماس.

وكان السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي قال أول أمس الأحد إن "أمن إسرائيل هو من المصالح الوطنية الألمانية. هذا ينطبق بالذات في الساعات الصعبة مثل هذه الساعات. ونحن سنتصرف وفقا لهذا". ووصف شولتس الهجوم الذي شنته حماس بأنه "بربري" و"مثير للغضب".

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مساء الاثنين إن ألمانيا ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية لقاطني الأراضي الفلسطينية.

وأضافت: "التعاون الإنمائي والمساعدات الإنسانية شيئان مختلفان".

وقالت إن وزارة الخارجية الألمانية ووكالات أخرى تعمل مع الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة غير الحكومية لضمان عدم وجود "مدفوعات مباشرة للسلطة الفلسطينية".

لكنها أشارت إلى أن 2.1 مليون شخص في الأراضي الفلسطينية يعتمدون على المساعدات الغذائية التي تقدمها الأمم المتحدة.

وقالت بيربوك: "أعتقد أنه سيكون من القاتل أن نقول الآن ببساطة إنه لا ينبغي لنا بعد الآن تقديم المساعدات الغذائية، على سبيل المثال".

وقدمت وزارة الخارجية حوالي 72 مليون يورو (76 مليون دولار) كمساعدات إنسانية للأراضي الفلسطينية هذا العام.

وقالت بيربوك: "نحن نقف إلى جانب إسرائيل بكل ما لدينا".

كما حذرت القادة الفلسطينيين من أن "من مسؤولية السلطة الفلسطينية ضمان عدم حدوث تصعيد في الضفة الغربية".

وعلقت وزيرة الخارجية الألمانية،على الاحتفالات بهجمات حركة حماس الإسلامية الفلسطينية على إسرائيل في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين مطلع الأسبوع الجاري في منطقة نويكولن بالعاصمة الألمانية برلين.

وفي تصريحات لمحطة "إن- تي في"، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر مساء الاثنين:" نلاحظ توجها نحو الراديكالية في المجتمع، ثمة حاجة إلى رد فعل يتسم بصرامة تامة من جانب دولة القانون على التطرف. فمعاداة السامية وكراهية إسرائيل لا مكان لهما هنا".

وفي ذات السياق، كان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير قال في وقت سابق من يوم الاثنين:" لا يمكن أن نتسامح عندما تكون هناك محاولة للاحتفال بالهجمات الوحشية على إسرائيل في الطريق العام".

وأكد الرئيس الألماني:" من يحتفل بهذا الإرهاب لا يحط من قدر الضحايا وحسب، بل إنه يدوس على الكرامة الإنسانية ودستورنا الألماني بالأقدام. مثل هذا التصرف يفزعني ويثير اشمئزازي".

وتعهد شتاينماير لإسرائيل بتضامن بلاده معها، وقال:" ألمانيا تقف بقوة في هذا الوقت الصعب إلى جانب إسرائيل. بإمكان الشعب الإسرائيلي واليهود في ألمانيا الاعتماد على هذا. لقد هزنا الهجوم الإرهابي الوحشي".

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس أدان يوم الأحد هذه الاحتفالات، وقال :" لا نقبل أن يتم الاحتفال هنا في شوارعنا بالهجمات البغيضة على إسرائيل"، وأردف:" لا يمكن أن تكون المعاناة والتدمير وموت العديد من الأشخاص سببا للفرح بالنسبة لأي شخص".

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