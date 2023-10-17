إسرائيل: وضع غزة ما بعد الحرب سيكون قضية عالمية

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال ناطق عسكري إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن وضع قطاع غزة بعد الهجوم الإسرائيلي المزمع على القطاع الفلسطيني، سيكونقضية عالمية مطروحة للنقاش الدولي.

وقال الأميرال، دانيال هاجاري، لوسائل الإعلام خلال مؤتمر صحافي رداً على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل ستحتل القطاع بالكامل: "لدينا كل التصورات النهائية". وأضاف: "يناقش مجلس الوزراء أيضا الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه الأمر... هذه أيضا قضية عالمية، كيف سيبدو الوضع في هذه المنطقة".

اقرأ أيضاً:

كتائب القسام تعلن عن عدد الأسرى الإسرائيليين لديها

حماس تنشر فيديو لأسيرة إسرائيلية تتلقي الرعاية الطبية في غزة

فرنسا تدعو لبنان إلى بذل ما في وسعها لتفادي الحرب مع إسرائيل

رئيس الوزراء الكندي يؤكد ضرورة وصول المساعدات إلى غزة وفتح ممر إنساني إلى القطاع

حماس : لدينا أسرى من رتب عسكرية عالية

الحكومة الألمانية: 4 آلاف ألماني غادروا إسرائيل بعد هجمات حماس

حماس : التهديد الإسرائيلي بحرب برية على قطاع غزة لا يرهبنا

المستشار الألماني يؤكد زيارته لإسرائيل ومصر هذا الأسبوع

الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافاً لحزب الله في لبنان

فشل مشروع قرار روسيا في مجلس الأمن بشأن إسرائيل وغزة

البيت الأبيض: بايدن والسيسي ناقشا الجهود الجارية لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة

بلينكن: اتفاق أمريكي إسرائيلي على وضع خطة لإرسال مساعدات لقطاع غزة

بايدن يلتقي الأربعاء في عمّان العاهل الأردني والرئيسين المصري والفلسطيني

شاحنات تحمل مساعدات لغزة تتحرك من العريش المصرية باتجاه معبر رفح

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز