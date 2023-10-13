الجيش الإسرائيلي يؤكد وجود ما لا يقل عن 120 أسيراً في غزة
قال الجيش الإسرائيل إنه تأكد من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرا في غزة.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أن قواته البرية والمدرعة داهمت قطاع غزة "في الاربع وعشرين ساعة الماضية"، قبيل هجوم برّي متوقع على القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان.
وجاء في بيان الجيش "على مدى الاربع والعشرين ساعة الماضية، نفذت قوات الجيش الإسرائيلي مداهمات محلية داخل أراضي قطاع غزة" للبحث عن "الإرهابيين" و"الأسلحة" مضيفا أنه خلال هذه العمليات، بُذلت جهود أيضًا "للعثور على المفقودين".
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