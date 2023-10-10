إسرائيل تقول إنها استعادت السيطرة على السياج الحدودي مع غزة دون تسجيل حوادث تسلل منذ أمس

المصدر: رويترز

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قال كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إن إسرائيل استعادت السيطرة على السياج الحدودي مع قطاع غزة الذي اخترقه مسلحون من حركة حماس ونفذوا توغلا واسعا مطلع الأسبوع، وإنها تعمل على زرع ألغام في الأجزاء التي سقط فيها السياج.

وفي تصريحات بثتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، قال دانيال هاجاري إنه لم تحدث عمليات تسلل جديدة من غزة منذ أمس الاثنين. وفي رد على ما يبدو على شائعات بأن مسلحين استخدموا الأنفاق الموجودة عبر الحدود، قال إنه لم يتم التوصل لما يثبت ذلك.

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