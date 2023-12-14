الإمارات توحد العالم على اتفاق مناخي تاريخي

المصدر: (دبي ـ البيان، وام)

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نجحت الإمارات في ختام مؤتمر الأطراف «كوب 28» في توحيد العالم، وتشكيل توافق دولي فاق التوقعات بالتوصل إلى «اتفاق الإمارات»، الذي يمهد لاستجابة عالمية طموحة لمواجهة التغير المناخي.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الاتفاق يدشن مرحلة نوعية في العمل المناخي الدولي.

وشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، كل الوفود التي عملت بروح العمل الجماعي ومن منطلق الوعي بالمسؤولية تجاه الأجيال، على الخروج بـ«اتفاق الإمارات»، الذي يدشن مرحلة نوعية في مسار العمل المناخي. وأضاف: إن المؤتمر حقق نتائج مهمة لكن الطريق لا يزال ممتداً والتحدي لا يزال كبيراً.

كما رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، بإعلان الاتفاق وثمن التعاون الدولي والتوافق العالمي لإنجاح المؤتمر الذي استطاع الخروج بمجموعة إعلانات وتعهدات عالمية تتم لأول مرة، وجمع 85 مليار دولار لتدشين حقبة جديدة من العمل المناخي.

وشكر جميع الدول المشاركة التي عملت كفريق عالمي واحد لإنجاح المؤتمر الذي أرسى معايير جديدة في العمل المناخي ورسخ مكانة الإمارات لاعباً رئيسياً في بناء مستقبل مستدام للأرض.

وشهد المؤتمر جهوداً تفاوضية ودبلوماسية لرئاسة المؤتمر على مدار العام، حيث نجحت الإمارات في التوفيق بين 198 دولة للتوصل إلى اتفاق وضع العالم على مسار العمل المناخي الصحيح وشكل نقطة تحول استثنائية بإجماع المشاركين على الحد من الانبعاثات الكربونية والمحافظة على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية.

وقدم المؤتمر خطة لمستهدفات 2030 ويدعو الأطراف إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي، بهدف تحقيق الحياد المناخي. وشجع على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة سنوياً 2030.

وأكد معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس «كوب 28»، أن «العالم كان بحاجة إلى مسار جديد للعمل، ومن خلال التركيز على الهدف الرئيسي، تم التوصل إلى ذلك المسار، وبإمكاننا أن نفخر بإنجازنا التاريخي».

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