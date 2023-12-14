برنامج «خبراء الإمارات» يصدر تقريرين دعماً لاستراتيجية الدولة مناخياً وأهداف COP28

المصدر: أبوظبي - البيان

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أصدر برنامج خبراء الإمارات تقريرين تقنيين بالتعاون مع مجموعة «بوسطن الاستشارية» لدعم استراتيجية العمل المناخي في الدولة وأهداف وأجندة مؤتمر «COP28».

ويوفر البرنامج الذي اطلق في عام 2019 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، منصة لإعداد الكوادر المتخصصة في الدولة وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في دفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات الاستراتيجية.

ويتوج هذان التقريران «رحلة COP28» التي كانت جزءاً من البرنامج التدريبي الذي شاركت فيه الدفعة الثالثة من برنامج خبراء الإمارات، والذي استمر لمدة ثمانية أشهر، وزودت المشاركين برؤى معمقة حول كيفية المساهمة في تحقيق استراتيجيات الحياد المناخي التي تبنتها الإمارات ومختلف القطاعات فيها.

وتعاون المشاركون الخمسة عشر ضمن فريقين لتقديم تقريرين شاملين حول الاستراتيجيات التي يجب اتباعها للتخفيف من تأثيرات تغير المناخ قبل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28.

وتولت مجموعتان إعداد التقريرين، حيث ترأس العمل على التقرير الأول حمد الشحي، ممثل قطاع الأمن الغذائي في الدفعة الثالثة من البرنامج، وشاركت كل من عائشة المطروشي، وإيمان المغيري، وحارث الهاشمي، وميثاء الهاملي، في إعداد التقرير الذي يحمل عنوان «التزامات القطاع الخاص لبناء نظام غذائي عالمي مستدام».

ويركز التقرير على قضايا تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وندرة الموارد، ويدعو إلى التعاون مع الشركاء والجهات المعنية، ومشاركة الحكومات والمزارعين والشركات الزراعية، فضلاً عن تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على المساهمة بدور أكبر في إنشاء نظام غذائي شامل ومرن.

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