وزيرة أوغندية: «كوب 28» نجح في توحيد صوت دول أفريقيا

المصدر: دبي - وام

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قالت الدكتورة روث نانكابيروا، وزيرة الطاقة والتنمية المعدنية في جمهورية أوغندا، إن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» نجح في توحيد صوت الدول الأفريقية وأتاح لها فرصاً ليكون لها دور فاعل في الأعمال المناخية.

وقالت: ممتنون للدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف لأنها قدمت للعديد من البلدان أجنحة تمكنها من عرض جهودها وتحدياتها وخططها فيما يتعلق بتغير المناخ، وجناح أوغندا تناول مجموعات مختلفة بشأن الفرص التي لدينا والخطط التي نعمل عليها بما فيها مناقشة القضايا المتعلقة بالممارسات الزراعية».

وأضافت أن أوغندا أعلنت عن إطلاق خطة وطنية للانتقال الطاقي خلال فعاليات مؤتمر الأطراف، منوهة إلى أن الخطة تستهدف حماية الغابات والأراضي الخضراء عبر التحول إلى «الطهي النظيف» الذي يتمثل في استخدام تقنيات منخفضة الكربون.

وأوضحت أهمية وضع سياسات للممارسات الزراعية في أوغندا لمنع قطع الأشجار وتعزيز الأراضي الخضراء بحيث يتم توفير وإيصال الكهرباء النظيفة وزيادة توليدها من 2000 ميغاواط إلى أكثر من 52 ألف ميغاواط بحلول عام 2040، وذلك من خلال العمل على توزيع الطاقة في كل أنحاء البلاد.

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