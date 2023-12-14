منصور بن زايد: «اتفاق الإمارات» ‏مسار دولي جديد لحماية كوكب الأرض

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي توافق عليه العالم في ختام «كوب 28» يمثل لحظة استثنائية في مسيرة العمل المناخي الدولي.

وأضاف سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أن «اتفاق الإمارات» ‏مسار دولي جديد لحماية كوكب الأرض، نجحت دولة الإمارات في قيادة العالم للوصول إليه من أجل مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

حيث دوّن سموه: ‏«يمثل «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي توافق عليه العالم في ختام «كوب 28»، لحظة استثنائية في مسيرة العمل المناخي الدولي يقف فيها العالم أمام مسؤولياته للتصدي لتداعيات تغير المناخ». وأضاف سموه: «مسار دولي جديد لحماية كوكب الأرض نجحت دولة الإمارات في قيادة العالم للوصول إليه من أجل مستقبل أفضل للأجيال المقبلة».

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