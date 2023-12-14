بلدية دبي تختتم مشاركتها في «COP28» بتوقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت بلدية دبي مشاركتها في مؤتمر «COP28» بالإعلان عن توقيعها 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم.

وسجّل جناح البلدية المستدام المصمم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد أكثر من 20 ألف زائر، فيما نظمت وشاركت البلدية في أكثر من 50 فعالية وورشة عمل خلال مؤتمر COP28.

وشاركت بلدية دبي في القمة المناخية العالمية الأكبر من نوعها، والتي استقطبت عشرات آلاف المشاركين من 198 دولة، كشريك استراتيجي للمسار للمؤتمر، وأطلقت أكثر من 10 مشاريع استراتيجية لدعم العمل المناخي على مستوى الإمارة والدولة والعالم.

وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: مشاركتنا في مؤتمر الأطراف شكل نموذجاً ريادياً للتعاون المناخي والعمل البلدي الذي يحقق التنمية ويعزز الاستدامة، وستواصل البلدية مسارها المستقبلي الحريص على تحقيق الحياد المناخي لكافة عملياتها خلال العقود القليلة المقبلة، وستتوسع في حزمة المشاريع المتكاملة التي أعلنت عنها من منصة المؤتمر المناخي العالمي.

وتركزت المشاريع التي أعلنت عنها بلدية دبي خلال COP28 في قطاعات حيوية أبرزها الحياد المناخي، والتوأمة الرقمية لمدن ومجتمعات المستقبل الحضرية، وتخضيرها، واستدامة مبانيها وبناها التحتية، وتطبيق أعلى معايير الاستدامة وكفاءة الاستخدام وإعادة التدوير في إدارة خدماتها، بالاستفادة من التكنولوجيا الذكية وبالاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة.

كما شملت مشاريع البلدية توسيع المحميات الطبيعية، وتطوير نظم تصنيف البناء الأخضر وتطبيق مبادرات صفر نفايات و100% استخدام مستدام لمياه الصرف الصحي بعد إعادة تدويرها.

ودعمت أنشطة بلدية دبي الركائز الأربع لخطة العمل التي وضعتها رئاسة مؤتمر الأطراف COP28، وهي حماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر، وتسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي.

ونفذت فرق البلدية 80 جولة تفتيشية لإجراءات الصحة والسلامة العامة للمواقع والأجنحة والمباني ضمن موقع انعقاد «كوب 28» وأكثر من 1000 جولة تفتيشية للتأكد من استيفاء شروط الصحة والسلامة

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