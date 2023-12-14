حمدان بن محمد: قيادة الإمارات ترى في التحديات فرصاً من أجل صنع مستقبل أفضل

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ترى في التحديات فرصاً من أجل صنع مستقبل أفضل.

وأضاف سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أن مؤتمر الأطراف «كوب 28» جمع أكثر من 70 ألف ضيف على مدى أسبوعين من أجل هدف واحد، وهو حماية كوكبنا وضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

ووجه سموه الشكر لكل الفرق الوطنية التي عملت على مدى شهور من أجل تقديم حدث دولي استثنائي يليق باسم دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نشر سموه: «على مدى أسبوعين وتزامناً مع عام الاستدامة، رحبت دولتنا بأكثر من 70 ألف ضيف من نحو 200 دولة اجتمعوا خلال مؤتمر الأطراف «كوب 28» في مدينة إكسبو دبي،من أجل هدف واحد وهو حماية كوكبنا وضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة... أدركنا منذ البداية أن التحدي كبير لكن قيادة دولة الإمارات دائماً ترى في التحديات فرصاً من أجل صنع مستقبل أفضل مع توحيد جميع الجهود العالمية في هذه المهمة الإنسانية النبيلة... نشكر كل فرقنا الوطنية التي عملت على مدى شهور من أجل تقديم حدث دولي استثنائي يليق باسم دولة الإمارات العربية المتحدة».

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