مكتوم بن محمد: التزاماتنا مستمرة تجاه ترسيخ الاستدامة كأسلوب حياة وفكر اقتصادي

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأوّل لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أنه مع اختتام أعمال الدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف، نثمن ثقة العالم المتجددة في الإمارات.

وبين سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إكس» أن «كوب 28» استطاع تحقيق قفزات واسعة في تنسيق الجهود العالمية للحفاظ على كوكبنا من مخاطر التغير المناخي. وأضاف سموه أن «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي أعلن مع ختام المؤتمر يعد نقلة نوعية في مسار العمل المناخي العالمي.

وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن ‏العمل مستمر ومتنام، والتزاماتنا تجاه ترسيخ الاستدامة كأسلوب حياة وفكر اقتصادي مستمرة برؤية قيادتنا الرشيدة وشراكاتنا العالمية لتنعم أجيالنا القادمة بمناخٍ مستقر وأرضٍ تزدهر فيها الحياة، حيث دوّن سموه: «مع اختتام أعمال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف (COP28)، نثّمن ثقة العالم المتجددة في الإمارات، ونشكر فريق العمل الذي قدّم أفضل نسخة للمؤتمر واستطاع تحقيق قفزات واسعة في تنسيق الجهود العالمية للحفاظ على كوكبنا من مخاطر التغير المناخي، والتي توّجت باتفاق الإمارات التاريخي الذي يعدّ نقلةً نوعيةً في مسار العمل المناخي العالمي.

‏عملنا في هذا المجال مستمر ومتنامٍ، والتزاماتنا تجاه ترسيخ الاستدامة كأسلوب حياة وفكر اقتصادي مستمرة برؤية قيادتنا الرشيدة وشراكاتنا العالمية لتنعم أجيالنا القادمة بمناخٍ مستقر وأرضٍ تزدهر فيها الحياة».

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