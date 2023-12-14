مشاركة فاعلة لوزارة الصناعة في COP28

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن العديد من المشاريع والمبادرات والشراكات الدولية الداعمة لتوجهات الاستدامة الصناعية والابتكار من خلال التكنولوجيا المتقدمة، وذلك في اختتام مشاركتها في مؤتمر الأطراف COP28.

وشاركت الوزارة بشكل فاعل في المؤتمر من خلال جناحها ومنصتها التي شاركت بها جهات عدة، وزارها آلاف الخبراء والمستثمرين والمبتكرين والزوار، إضافة إلى عقد الوزارة ومشاركتها في جلسات حوارية وتفاعلية، على مستويات متخصصة، وعقد ورش عمل مختلفة، وتوقيع مذكرات تفاهم دولية.

وضمن مشاركتها أطلقت الوزارة خارطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي تشمل مجالات التصنيع الرئيسية، مع التركيز على الصناعات كثيفة الانبعاثات، مثل الأسمنت، والحديد والصلب، والألمنيوم، ضمن توجه استراتيجي يرسخ مكانة والتزام الدولة بمواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية.

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