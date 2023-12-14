«أكاديمية أنور قرقاش» تشرك طلبتها في نقاشات دبلوماسية ضمن COP28

المصدر: دبي - البيان

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أشركت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية مجموعة من طلبتها وخريجيها في النقاشات الدبلوماسية المتعلقة بقضايا المناخ، مستفيدين من الفرص النوعية التي توفرها الأكاديمية عبر اكتساب الخبرات العملية من النخب الدبلوماسية وخبراء المناخ المشاركين في مؤتمر الأطراف.

وتأتي مشاركة الأكاديمية في المؤتمر من خلال تنظيم مركز الدبلوماسية المناخية التابع لها، مجموعة من الجلسات النقاشية بحضور نخبة من أصحاب القرار الدبلوماسي والخبراء في مجال الدبلوماسية المناخية لإبراز التزام الأكاديمية بتعزيز الجهود الدبلوماسية المناخية، سواء في الدولة أو على مستوى العالم.

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