محمد بن راشد يرحب بضيوف كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - البيان

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رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضيوف كأس دبي العالمي للخيول في نسخته الـ 28 التي تنطلق اليوم ، جاء ذلك في كلمة سموه الرسمية في كتاب البطولة، وتضمنت الكلمة ما يلي:

«نرحّب بجميع المشاركين في الدورة الثامنة والعشرين لكأس دبي العالمي، مستلهمين الإرث التاريخي لرياضات الخيل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومتطلّعين إلى مستقبل مشرق للسباقات في دبي والمنطقة والعالم. فمنذ تأسيسه في العام 1996، سعى هذا الحدث لجعل دبي ملتقى عالمياً للسباقات الكبرى، لتثبت على مدار أكثر من ربع قرن، استحقاقها أن تكون المقر الأمثل لاستضافة أكبر تجمّع لأفضل الخيول والترحيب بأهلها من حول العالم.

ويأتي انطلاق هذه النسخة من «كأس دبي العالمي» في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تأكيد التزامها الكامل بمفاهيم وممارسات الاستدامة، مع إعلان أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمديد «عام الاستدامة» ليشمل العام 2024 سعياً لحماية البيئة وصيانة الموارد كأولوية أساسية ضمن نهج الاستدامة الراسخ في دولتنا.

ومع تمسكنا بنهج الاستدامة، نعتز بإنجازات عام مضى، مع تصدُّر عدد من الفائزين في نسخة العام الفائت من الكأس مراتب متقدمة في التصنيف الرسمي لأفضل الخيول في العالم للعام 2023، بينما تم تصنيف عدد من سباقات تلك الأمسية ضمن أفضل 100 سباق عالمياً، بما في ذلك تصنيف سباق«لونجين دبي شيماء كلاسيك» كثاني أفضل سباق في العالم، فيما نال الفائز به «إكوينوكس» لقب أفضل حصان سباق في العالم للعام 2023.

ويسعدنا في نسخة هذا العام من الكأس انضمام عدد كبير من المنافسين الدوليين رفيعي المستوى، بينهم عشرات الفائزين بسباقات الفئة الأولى، كما تسعدنا عودة مجموعة من الفائزين بألقاب العام الماضي، ونصف الخيول الستة الأعلى تصنيفاً حالياً في العالم.

وبطموحنا الدائم إلى مستقبل أكثر ازدهاراً لسباقات الخيل، نثمّن روح التعاون بين مختلف مؤسسات السباقات في المنطقة، والتي مهدت الطريق وصولاً لهذه الأمسية وغيرها من السباقات التي نعتز بتميزها على مستوى المنطقة، بما لهذا التخطيط المُسبق والتنسيق المستمر للسباقات بين دول الخليج العربي من أثر إيجابي كبير يبشر بازدهار السباقات في المنطقة والعالم.

كل الشكر والتقدير للمُلّاك والفرسان والمدربين المشاركين في كأس دبي العالمي 2024، راجين لهم جميعاً التوفيق على مضمار «ميدان»، مع أمنياتنا لجميع ضيوفنا بإقامة هانئة. ونحيي جهود فريق العمل بنادي دبي لسباق الخيل في جعل نسخة هذا العام تجربة أخرى متميزة في رصيد دبي وسجل سباقات الخيل العالمية».

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