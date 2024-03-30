سجل الأساطير.. أسماء ذهبية خلّدها التاريخ
1996
البطل: «سيجار»
المالك: آلان بولسون
الفارس: جيري بيلي
المدرب: بيل موت
1997
البطل: «سنجسبيل»
المالك: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
الفارس: جيري بيلي
المدرب: مايكل ستاوت
1998
البطل: «سيلفر شارم»
المالك: روبرت لويس
الفارس: جاري ستيفنز
المدرب: بوب بافرت
1999
البطل: «المتوكل»
المالك: الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم
الفارس: ريتشارد هيلز
المدرب: سعيد بن سرور
2000
البطل: «دبي ميلينيوم»
المالك: جودلفين
الفارس: فرانكي ديتوري
المدرب: سعيد بن سرور
2001
البطل: «كابتن ستيف»
المالك: مايكل بيجرام
الفارس: جيري بيلي
المدرب: بوب بافرت
2002
البطل: «ستريت كراي»
المالك: جودلفين
الفارس: جيري بيلي
المدرب: سعيد بن سرور
2003
البطل: «موون بلد»
المالك: جودلفين
الفارس: فرانكي ديتوري
المدرب: سعيد بن سرور
2004
البطل: «بليزنتلي بيرفكت»
المالك: «دايموند ريسنج»
الفارس: أليكس سوليس
المدرب: ريتشارد مانديلا
2005
البطل: «روزيزإن ماي»
المالك: كينث رامسي
الفارس: جون فلاسكويز
المدرب: ديل رامونز
2006
البطل: «الكتروكيوشنست»
المالك: جودلفين
الفارس: فرانكي ديتوري
المدرب: سعيد بن سرور
2007
البطل: «انفاسور»
المالك: الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم
الفارس: فيرناندو جارا
المدرب: كيرين ماكلاجلين
2008
البطل: «كيرلين»
المالك: إسطبلات ستون ستريت وميدنايت كراي
الفارس: روبي البرادو
المدرب: ستيف اسموسين
2009
البطل: «ويل آرمد»
المالك: «مزرعة وينستار»
الفارس: أرون جريدر
المدرب: ايون هارتي
2010
البطل: «جلوريا دي كامبيو»
المالك: «إسطبل ايستريلا اينرجيا»
الفارس: تياجو بيريرا
المدرب: باسكال بيري
2011
البطل: «فيكتورابيسا»
المالك: كوجي مايدا
الفارس: ميركو ديمورو
المدرب: كاتسو هيكو سومي
2012
البطل: «مونتروسو»
المالك: جودلفين
الفارس: مايكل بارزالونا
المدرب: محمود الزرعوني
2013
البطل: «أنيمال كنجدوم»
المالك: مزرعة اورفيلد وتيم فالور
الفارس: جويل روزاليو
المدرب: جراهام موشن
2014
البطل: «أفريكان ستوري»
المالك: جودلفين
الفارس: سيلفستر دي سوزا
المدرب: سعيد بن سرور
2015
البطل: «برنس بيشوب»
المالك: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
الفارس: وليام بيوك
المدرب: سعيد بن سرور
2016
البطل: «كاليفورنيا كروم»
المالك: «كاليفورنيا كروم ليمتد»
الفارس: فيكتور اسبينوزا
المدرب: آرت شيرمان
2017
البطل: «أروجيت»
المالك: الأمير خالد بن عبد الله آل سعود
الفارس: مايك سميث
المدرب: بوب بافرت
2019+2018
البطل: «ثندر سنو»
المالك: جودلفين
الفارس: كريستوف سوميلون
المدرب: سعيد بن سرور
2021
البطل: «ميستيك غايد»
المالك: جودلفين
الفارس: لويس سايز
المدرب: مايكل ستيدهام
2022
البطل: «كنتري جرامر»
المالك: «إسطبلات زيدان للسباق»
الفارس: فرانكي ديتوري
المدرب: بوب بافرت
2023
البطل: «أوشبا تيسورو»
المالك: «شركة ريوتوكوجي كنجي القابضة»
الفارس: يوجا كواجا
المدرب: نوبورو تاكاجي