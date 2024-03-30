سجل الأساطير.. أسماء ذهبية خلّدها التاريخ

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1996

البطل: «سيجار»

المالك: آلان بولسون

الفارس: جيري بيلي

المدرب: بيل موت

1997

البطل: «سنجسبيل»

المالك: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

الفارس: جيري بيلي

المدرب: مايكل ستاوت

1998

البطل: «سيلفر شارم»

المالك: روبرت لويس

الفارس: جاري ستيفنز

المدرب: بوب بافرت

1999

البطل: «المتوكل»

المالك: الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

الفارس: ريتشارد هيلز

المدرب: سعيد بن سرور

2000

البطل: «دبي ميلينيوم»

المالك: جودلفين

الفارس: فرانكي ديتوري

المدرب: سعيد بن سرور

2001

البطل: «كابتن ستيف»

المالك: مايكل بيجرام

الفارس: جيري بيلي

المدرب: بوب بافرت

2002

البطل: «ستريت كراي»

المالك: جودلفين

الفارس: جيري بيلي

المدرب: سعيد بن سرور

2003

البطل: «موون بلد»

المالك: جودلفين

الفارس: فرانكي ديتوري

المدرب: سعيد بن سرور

2004

البطل: «بليزنتلي بيرفكت»

المالك: «دايموند ريسنج»

الفارس: أليكس سوليس

المدرب: ريتشارد مانديلا

2005

البطل: «روزيزإن ماي»

المالك: كينث رامسي

الفارس: جون فلاسكويز

المدرب: ديل رامونز

2006

البطل: «الكتروكيوشنست»

المالك: جودلفين

الفارس: فرانكي ديتوري

المدرب: سعيد بن سرور

2007

البطل: «انفاسور»

المالك: الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

الفارس: فيرناندو جارا

المدرب: كيرين ماكلاجلين

2008

البطل: «كيرلين»

المالك: إسطبلات ستون ستريت وميدنايت كراي

الفارس: روبي البرادو

المدرب: ستيف اسموسين

2009

البطل: «ويل آرمد»

المالك: «مزرعة وينستار»

الفارس: أرون جريدر

المدرب: ايون هارتي

2010

البطل: «جلوريا دي كامبيو»

المالك: «إسطبل ايستريلا اينرجيا»

الفارس: تياجو بيريرا

المدرب: باسكال بيري

2011

البطل: «فيكتورابيسا»

المالك: كوجي مايدا

الفارس: ميركو ديمورو

المدرب: كاتسو هيكو سومي

2012

البطل: «مونتروسو»

المالك: جودلفين

الفارس: مايكل بارزالونا

المدرب: محمود الزرعوني

2013

البطل: «أنيمال كنجدوم»

المالك: مزرعة اورفيلد وتيم فالور

الفارس: جويل روزاليو

المدرب: جراهام موشن

2014

البطل: «أفريكان ستوري»

المالك: جودلفين

الفارس: سيلفستر دي سوزا

المدرب: سعيد بن سرور

2015

البطل: «برنس بيشوب»

المالك: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

الفارس: وليام بيوك

المدرب: سعيد بن سرور

2016

البطل: «كاليفورنيا كروم»

المالك: «كاليفورنيا كروم ليمتد»

الفارس: فيكتور اسبينوزا

المدرب: آرت شيرمان

2017

البطل: «أروجيت»

المالك: الأمير خالد بن عبد الله آل سعود

الفارس: مايك سميث

المدرب: بوب بافرت

2019+2018

البطل: «ثندر سنو»

المالك: جودلفين

الفارس: كريستوف سوميلون

المدرب: سعيد بن سرور



2021

البطل: «ميستيك غايد»

المالك: جودلفين

الفارس: لويس سايز

المدرب: مايكل ستيدهام

2022

البطل: «كنتري جرامر»

المالك: «إسطبلات زيدان للسباق»

الفارس: فرانكي ديتوري

المدرب: بوب بافرت

2023

البطل: «أوشبا تيسورو»

المالك: «شركة ريوتوكوجي كنجي القابضة»

الفارس: يوجا كواجا

المدرب: نوبورو تاكاجي

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