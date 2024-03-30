سجل الأساطير.. أسماء ذهبية خلّدها التاريخ

التاريخ:
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1996

البطل: «سيجار»
المالك: آلان بولسون
الفارس: جيري بيلي
المدرب: بيل موت

 

1997

البطل: «سنجسبيل»
المالك: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
الفارس: جيري بيلي
المدرب: مايكل ستاوت

 

1998

البطل: «سيلفر شارم»
المالك: روبرت لويس
الفارس: جاري ستيفنز
المدرب: بوب بافرت

 

1999

البطل: «المتوكل»
المالك: الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم
الفارس: ريتشارد هيلز
المدرب: سعيد بن سرور

 

2000

البطل: «دبي ميلينيوم»
المالك: جودلفين
الفارس: فرانكي ديتوري
المدرب: سعيد بن سرور

 

2001

البطل: «كابتن ستيف»
المالك: مايكل بيجرام
الفارس: جيري بيلي
المدرب: بوب بافرت

 

2002

البطل: «ستريت كراي»
المالك: جودلفين
الفارس: جيري بيلي
المدرب: سعيد بن سرور

 

2003

البطل: «موون بلد»
المالك: جودلفين
الفارس: فرانكي ديتوري
المدرب: سعيد بن سرور

 

2004

البطل: «بليزنتلي بيرفكت»
المالك: «دايموند ريسنج»
الفارس: أليكس سوليس
المدرب: ريتشارد مانديلا

 

2005

البطل: «روزيزإن ماي»
المالك: كينث رامسي
الفارس: جون فلاسكويز
المدرب: ديل رامونز

 

2006

البطل: «الكتروكيوشنست»
المالك: جودلفين
الفارس: فرانكي ديتوري
المدرب: سعيد بن سرور

 

2007

البطل: «انفاسور»
المالك: الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم
الفارس: فيرناندو جارا
المدرب: كيرين ماكلاجلين

 

2008

البطل: «كيرلين»
المالك: إسطبلات ستون ستريت وميدنايت كراي
الفارس: روبي البرادو
المدرب: ستيف اسموسين

 

2009

البطل: «ويل آرمد»
المالك: «مزرعة وينستار»
الفارس: أرون جريدر
المدرب: ايون هارتي

 

2010

البطل: «جلوريا دي كامبيو»
المالك: «إسطبل ايستريلا اينرجيا»
الفارس: تياجو بيريرا
المدرب: باسكال بيري

 

2011

البطل: «فيكتورابيسا»
المالك: كوجي مايدا
الفارس: ميركو ديمورو
المدرب: كاتسو هيكو سومي

 

2012

البطل: «مونتروسو»
المالك: جودلفين
الفارس: مايكل بارزالونا
المدرب: محمود الزرعوني

 

2013

البطل: «أنيمال كنجدوم»
المالك: مزرعة اورفيلد وتيم فالور
الفارس: جويل روزاليو
المدرب: جراهام موشن

 

2014

البطل: «أفريكان ستوري»
المالك: جودلفين
الفارس: سيلفستر دي سوزا
المدرب: سعيد بن سرور

 

2015

البطل: «برنس بيشوب»
المالك: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
الفارس: وليام بيوك
المدرب: سعيد بن سرور

 

2016

البطل: «كاليفورنيا كروم»
المالك: «كاليفورنيا كروم ليمتد»
الفارس: فيكتور اسبينوزا
المدرب: آرت شيرمان

 

2017

البطل: «أروجيت»
المالك: الأمير خالد بن عبد الله آل سعود
الفارس: مايك سميث
المدرب: بوب بافرت

 

2019+2018

البطل: «ثندر سنو»
المالك: جودلفين
الفارس: كريستوف سوميلون
المدرب: سعيد بن سرور

 

2021

البطل: «ميستيك غايد»
المالك: جودلفين
الفارس: لويس سايز
المدرب: مايكل ستيدهام

 

2022

البطل: «كنتري جرامر»
المالك: «إسطبلات زيدان للسباق»
الفارس: فرانكي ديتوري
المدرب: بوب بافرت

 

2023

البطل: «أوشبا تيسورو»
المالك: «شركة ريوتوكوجي كنجي القابضة»
الفارس: يوجا كواجا
المدرب: نوبورو تاكاجي

 

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