لجنة تأمين الفعاليات تنهي استعداداتها للحدث العالمي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأس اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، الاجتماع النهائي للجنة تأمين فعاليات كأس دبي العالمي للخيول 2024 في فندق ميدان، بحضور اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، مدير مركز شرطة الخيالة، واللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء راشد خليفة بطي الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وأعضاء لجنة تأمين الفعاليات من جميع الهيئات والمؤسسات في حكومة دبي.

وتم خلال الاجتماع استعراض الخطة الأمنية الموحدة لتأمين فعاليات كأس دبي العالمي للخيول، بالإضافة الى مناقشة بعض الأمور المتعلقة بذلك.

حدث عالمي

وأكد اللواء عبدالله الغيثي أن كأس دبي العالمي للخيول يعدّ من أهم الفعاليات التي تنظمها إمارة دبي، ويشغل حيزاً عالمياً، لافتاً إلى أن كل وسائل الإعلام العالمية تسلط الأضواء على «ميدان»؛ مكان الحدث الرئيس، وتنقل مجريات السباق في مقدمة أخبارها العالمية، لما له من أهمية، فهو يعدّ السباق الأغلى عالمياً.

وأشار اللواء الغيثي الى أن الآلاف من عشاق هذه الرياضة يحضرون إلى إمارة دبي لمشاهدة ومتابعة أحداث هذا السباق العالمي، وهو بذلك أصبح من أهم مقومات السياحة، وهذا يتطلب من لجنة تأمين الفعاليات مضاعفة الجهود والتنسيق ووضع الخطة الأمنية الكفيلة بتأمين الحدث تأميناً محكماً يليق بسمعة شرطة دبي، لافتاً إلى أن لجنة تأمين الفعاليات أصبحت تمتلك الدراية والخبرة الكافية لتأمين الأحداث العالمية، لكن ذلك لا يمنع من الاستمرار في البحث والتطوير واستغلال كل الإمكانات والتقنيات الحديثة وعدم التهاون.

مظهر حضاري

وأوضح اللواء الغيثي أن السباق يأتي في الشهر الفضيل للعام الثاني على التوالي، لكن ذلك لا يمنع من أداء الواجبات والمهام على أكمل وجه، وعكس مظهر حضاري مشرّف يليق بسمعة شرطة دبي.

وفي ختام الاجتماع، طالب اللواء الغيثي كل اللجان الفرعية بعقد اجتماعات ثنائية بهدف التنسيق والتواصل والعمل المشترك كفريق واحد، منوهاً أن الضغط الأكبر سيكون على إدارة المرور وهيئة الطرق، ولا بد من بذل جهد مضاعف وإيجاد وسائل بديلة في حال الاختناقات المرورية أو توقف الحركة لأي سبب من الأسباب، ودعا الجميع إلى جولة ميدانية للتعرف إلى مرافق ميدان والاطلاع على بعض التعديلات والإضافات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز