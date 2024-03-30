ت + ت - الحجم الطبيعي

يشهد الشوط الأول «دبي كحيلة كلاسيك» لمسافة 2000 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة «الفئة الأولى» على المسار الرملي، برعاية «ون زعبيل» البالغة قيمة جوائزه مليون دولار، مشاركة 13 خيلاً، يتقدمها بطل «كأس عبية» النجم السعودي «عسفان الخالدية» لأبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بقيادة الفارس عبدالله العلوي.

وإشراف المدرب ناصر مطلق القحطاني، لكنه سيواجه منافسة شرسة من وصيف النسخة الماضية وبطل «الجولة الثانية - بطولة آل مكتوم للتحدي» هذا الموسم «بركة» لسلطان علي بقيادة الفارس كونور بيسلي، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

كما سيشهد الشوط مشاركة «صني دو لوب» لحمد علي مرشد خميس المرر، بطل «الجولة الثالثة - بطولة آل مكتوم للتحدي»، بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب حمد المرر، ووصيف الشوط «إيه إف الوجل» لخالد خليفة النابودة، بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب إرنست أورتيل، بالإضافة إلى بطل سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة «آر بي كينج ميكر» لـ «الإسطبلات الوطنية»، بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف المدرب هلال العلوي.

وسيشارك في الشوط أيضاً «آر بي ريتش لايك مي» لـ«فيكتورياس وفوزي ناس» بطل «الجولة الأولى - بطولة آل مكتوم للتحدي»، بقيادة الفارس ادري دي فريز، وإشراف المدرب فوزي ناس، و«ايه جي اس جمران» لـ «مربط الجريان»، بقيادة الفارس اشتيبان مازور، وإشراف المدرب محمد العطية، و«الأرقم» لناصر عسكر، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب مصبح المهيري.

و«ضرغام عذبة» لـ «عذبة للسباقات»، بقيادة الفارس برناردو بينيرو، وإشراف المدرب لوكاس جايتان، و«فلاح» لشهاب بن حارب بن ثويني آل سعيد، بقيادة الفارس عامر الراسبي، وإشراف المدرب أحمد البلوشي، و«فيرست كلاس» لمالكيه آلان كيرشنر وديبورا ميهالوف، بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دووج واتسون، و«هادي دي كارير» لخليفة بن شعيل الكواري، بقيادة الفارس ماكسيم جايون، وإشراف المدرب توماس فورسي، و«تلال الخالدية» لـ «اسطبلات الخالدية»، بقيادة الفارس عادل الفريدي، وإشراف المدرب ناصر مطلق القحطاني.

بطاقة الشوط 1

المسافة 2000 متر«رملي»

الفئة الأولى

الراعي ون زعبيل

الجائزة المالية مليون دولار

البطل السابق«حيان»

المالك«ياس للسباقات»

الشوط الثاني



«جودلفين للميل»

يسعى النجم المتألق «آيزوليت» لـ «آر آر آر للسباقات»، بقيادة الفارس لويس سايز، وإشراف المدرب دووج واتسون للاحتفاظ بلقب الشوط الثاني «جودلفين للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» على المسار الرملي برعاية «إعمار»، البالغة قيمة جوائزه مليون دولار، بمشاركة 13 خيلاً.

وسيخوض «آيزوليت»، صراعاً شرساً مع ثالث «كأس السعودية» «سعودي كراون» لـ «إسطبلات فيصل محمد القحطاني»، بقيادة الفارس فلورانت جيرو، وإشراف المدرب براد كوكس.

صراع

وسيشارك في الشوط كذلك «كاراميل شيب» لـ «إسطبل بيانكو»، بقيادة الفارس كريستيان ديمورو، وإشراف المدرب خوسيه ديانجيلو، و«ديزرت ويزدوم» لحسن صالح الحمادي، بقيادة الفارس ادري دي فريز، وإشراف المدرب أحمد الشميلي، و«إيسترن ورلد» لمحمد أحمد علي السبوسي، بقيادة الفارس كونور بيسلي، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، و«قريب» لأبوبكر كادورا، بقيادة الفارس أوسكار شافيز، وإشراف المدرب مصبح المهيري.

منافسة

كما سيشهد الشوط مشاركة «ريمورز» لعلي حداد، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف، وإشراف المدرب بوبات سيمار، و«سكوتلاند يارد» للأمير سعود بن سلمان، بقيادة الفارس لويس جورادو، وإشراف المدرب نيكولاس بشالارد، و«ساوذرن ارتيست» لفترياني هاي، بقيادة الفارس انطونيو فريزو، وإشراف المدرب بوبات سيمار، و«سوينغ فوت» لحمدان سلطان علي السبوسي الذي توج بلقب «جبل علي للميل»، بقيادة الفارس وليام بيوك.

وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، و«تو ريفرز أوفر» لتود كادي وتاي ليثرمان، بقيادة الفارس إدوين مالدونادو، وإشراف المدرب دووج أونيل، و«ووك أوف ستارز» لـ «عذبة للسباقات»، بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب بوبات سيمار، و«باتشولي» لمالكه افاز إسماعيلوف، بقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا، وإشراف المدرب جوليو أولاسكواجا.

بطاقة الشوط 2

المسافة 1600 متر «رملي»

الفئة الثانية

الراعي إعمارالجائزة

المالية مليون دولار

البطل السابق آيزوليت»

المالك«آر آر آر للسباقات»

الشوط الثالث



«كأس دبي الذهبي» سيكون الصراع على أشده في الشوط الثالث «كأس دبي الذهبي» لمسافة 3200 متر «الفئة الثانية» على المسار العشبي برعاية «الطاير للسيارات» البالغة قيمة جوائزه مليون دولار، بمشاركة 16 خيلاً، يتقدمها ثلاثي جودلفين: «سيسكاني» بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«تراولرمان»، بقيادة الفارس كيران شومارك، وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، و«باشن آند جلوري»، بقيادة الفارس كيفين ستوت، وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور. وسيشهد الشوط وجود «تاور أوف لندن» لملاكه ديريك سميث وجون ماجنير ومايكل تابور وستبيرج الذي توج الشهر الماضي بلقب «كأس البحر الأحمر»، بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب آيدين أوبراين. ويشارك في السباق كذلك «الناير» لمالكه البشير سالم الحراري، بقيادة الفارس كريستوف سوميلون، وإشراف المدرب جورج دولوز، و«كولترين» لمايك وجانيس ماريسكوتي، بقيادة الفارس أوشين ميرفي، وإشراف المدرب اندرو بالدينج، و«داراميثوس» للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، بطل «جبل علي ستيكس»، بقيادة الفارس أوسكار شافيز، وإشراف المدرب مصبح المهيري، و«إلدار إلداروف» لـ «كيه اتش كيه للسباقات»، بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف المدرب روجر فاريان. كما سيشهد الشوط مشاركة «إينيمي» لتريسي بيل و كارولين ليونز، بقيادة الفارس ريتشارد كنجستكوت، وإشراف المدرب آيان وليامز، و«جيافيلوتو» لسكوديريا لا تيسا وفيبهاف شاه، بقيادة الفارس بن كوين، وإشراف المدرب ماركو بوتي، و«إيرون باروز» لهيروتسجو إينوكوما، بقيادة الفارس كريستيان ديمورو، وإشراف المدرب هيرويوكي ايمورا، و«روبرتو اسكوبار» لـ «غاري السوب للسباقات»، بقيادة الفارسة هولي دويل، وإشراف المدرب مايكل آبلبي. ويشارك في الشوط أيضاً «سي ستون» لعبدالله المنصوري، بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب إسماعيل محمد، و«سوبر» لـ «ويرثيمر وفرير»، و«ليبيان غلاص» لكوجي مايدا، و«سيفيناس نايت» لـ «أو تي مانجمنت بي تي واي». بطاقة الشوط 3 المسافة 3200 متر «عشبي» الفئة الثانية الراعي الطاير للسيارات الجائزة المالية مليون دولار البطل السابق «بروم»ا لمالك مساكي ماتسوشيما، جون ماجنير، مايكل تابور، وديريك سميث الشوط الرابع

«القوز للسرعة»

سيشهد الشوط الرابع «القوز للسرعة» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» «عشبي» برعاية «عزيزي للتطوير العقاري» البالغة قيمة جوائزه 1.5 مليون دولار، مشاركة 12 من كوكبة الخيول الدولية السريعة على الأرضية العشبية، يتقدمها «دانيه» لـ«شادويل» الذي يسعى إلى الحفاظ على اللقب بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب مصبح المهيري.

إلا أنه سيواجه طموح «فروست آت داون» لعبدالله المنصوري نجمة «ند الشبا تيرف سبرنت» الساعية إلى الظفر باللقب بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب وليام نايت، إضافة إلى «ستار أوف ميستري» لجودلفين بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

مشاركة

ويشارك في الشوط كذلك «بالحيل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس بن كوين، وإشراف المدرب مايكل كوستا، و«كاليفورنيا سبانجل» لورثة الراحل هوارد ليانج يام شينغ، بقيادة الفارس برينتون أفدولا، وإشراف المدرب أنطوني دا كروز، و«كاسا كريد» لـ«إل آر إي للسباق المحدودة وإسطبل جيه إي إتش للسباقات المحدودة»، بقيادة الفارس لويس سايز، وإشراف المدرب وليام موت، و«ديليجن هاري» لـ«ذا ديلينكوينتس»، بقيادة الفارس ريتشارد كنجستكوت، وإشراف المدرب كلايف كوكس.

كما سيشهد الشوط مشاركة «إماراتي أنا» لـ«بارات للسباقات»، بقيادة الفارسة صافي أوسبورن، وإشراف المدرب جيمي أوسبورن، و«جاسبر كرون» لكازيو كاتو، بقيادة الفارس تايسي دانو، وإشراف المدرب هيديوكي موري، و«كينج جولد» لكريستيان وينجتانس، بقيادة الفارس ستفان باسكوير.

وإشراف المدرب نيكولاس كولوري، و«بونتوس» لإيفا نيسلانيكوفا، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو، وإشراف المدرب ميروسلاف نيسلانيك، و«سايت ساكسيس» لتام وينج كون، بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب جون سايز.

بطاقة الشوط 4

المسافة 1200 متر «عشبي»

الفئة الأولى

الراعي عزيزي للتطوير العقاري

الجائزة المالية 1.5 مليون دولار

البطل السابق «دانيه»المالك «شادويل»

الشوط الخامس

«ديربي الإمارات»

يشهد الشوط الخامس «ديربي الإمارات» لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية» على المسار الرملي برعاية «أتلانتس ذا رويال» البالغة قيمة جوائزه مليون دولار، مشاركة 11 خيلاً، يتقدمها الجواد الياباني «فوريفر يانغ» لسوسومو فوجيتا الذي توج الشهر الماضي بلقب «الديربي السعودي»، بقيادة الفارس ريوسي ساكاي، وإشراف المدرب يوشيتو ياهاجي.

طموح

كما سيشارك في الشوط «أوتو بان» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب جوليو أولاسكواجا، و«أواسيس بوي» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم أيضاً بقيادة الفارس كريستوف سوميلون، وإشراف المدرب جوليو أولاسكواجا، و«روك ووك» لهاراس فيليبسون، بقيادة الفارس جواو موريرا، وإشراف المدرب جوليو أولاسكواجا، و«بالون دور» لتاشيو تيرادا، بقيادة الفارس نوريهيرو يوكوياما، وإشراف المدرب ميكيو ماتسوناجا.

مشاركات

وسيشهد أيضاً مشاركة «جورج تيسورو» لـ«شركة ريوتوكوجي كنجي القابضة»، بقيادة الفارس يوجا كواجا، وإشراف المدرب تاكايوكي كاتو، و«غنص آند غلوري» لفترياني هاي، بقيادة الفارس جيمي سبنسر، وإشراف المدرب بوبات سيمار، و«هنري آدامز» لديريك سميث وجون ماجنير ومايكل تابور، بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب آيدين أوبراين، و«مندلسون باي» لـ«نقابة سوتد وبوتد للسباقات»، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف.

وإشراف المدرب بوبات سيمار، و«نيفي سيل» لديريك سميث وجون ماجنير ومايكل تابور، بقيادة الفارس واين لوردان، وإشراف المدرب آيدين أوبراين، و«بانداغيت» لـ«نادي أدلفي ريسينغ وإسطبلات ماداكيت وإسطبل كورمس ريسينغ وإسطبل أون ذا رايز أغين»، بقيادة الفارس ديلان دافيس، وإشراف المدرب كريستوف كليمنت.

بطاقة الشوط 5

المسافة 1900 متر «رملي»

الفئة الثانية

الراعي «أتلانتس ذا رويال»

الجائزة المالية مليون دولار

البطل السابق «ديرما سوتوجيك»المالك هيرويوكي أسانوما

الشوط السادس

«دبي جولدن شاهين»

يشهد الشوط السادس «دبي جولدن شاهين» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» «رملي» برعاية «نخيل» البالغة قيمة جوائزه 2 مليون دولار، مشاركة 14 خيلاً، أبرزها «سيبليوس» لجون بارك وديليا ناش، الذي سيدافع عن اللقب مجدداً بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب جرمايا اودواير، إلا أنه سيواجه التحدي مع تواجد النجم الياباني «ريميك» لكوجي مايدا نجم «كأس الرياض للسرعة»، بقيادة الفارس يوجا كواجا.

وإشراف المدرب كويتشي شينتاني، «مهيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس بن كوين، وإشراف المدرب مايكل كوستا، «بولد جيرني» لـ«اسطبل واشتيل - غاري باربر وبانتوفل» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب وليام موت.

قوة

كما سيشارك في الشوط، نجوم النسخة الثانية من «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» يتقدمهم بطل البطولة «كولور أب» لسيد حشيش بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون، «فريدم فايتر» لـ«نيغار بيرك - نقابة إيري ريسينغ - سوريمار»، بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف المدرب بوبات سيمار، «ليدينج سبيريت» لـ«تتش جولد للسباقات» بطل «مهب الشمال»، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف، وإشراف المدرب بوبات سيمار، «توز» لـ«اسطبل داكي» بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وسيشهد الشوط كذلك، مشاركة «دون فرانكي» لماكوتو هايانو، بقيادة الفارس كريستيان ديمورو، وإشراف المدرب تاكاشي سايتو، «هوبكينز» لـ«إس إف للسباقات - ستارلايت للسباقات - اسطبلات ماداكيت»، بقيادة الفارس لويس سايز.

وإشراف المدرب بوب بافرت، «إغنيتر» ليوشيكي نودا، بقيادة الفارس تسوباسا ساساجاوا، وإشراف المدرب ماساشي أتاراشي، «كياي دوري» لـ«شركة كياي ستاليون»، بقيادة الفارس كريستوف لومير، وإشراف المدرب أكيرا موراياما، «ناكاتومي» لفترياني هاي وقطر للسباقات، بقيادة الفارس جيمي سبنسر، وإشراف المدرب ويسلي وارد، «رن كلاسيك» لتوم ديورانت بقيادة الفارس فلورانت جيرو، وإشراف المدرب خوسيه ديانجيلو.

بطاقة الشوط 6



المسافة 1200 متر «رملي»

الفئة الأولى

الراعي نخيل

الجائزة المالية 2 مليون دولار

البطل السابق «سيبليوس»المالك جون بارك وديليا ناش

الشوط السابع

«دبي تيرف»



يطمح «لورد نورث» لـ«سمو الشيخ زايد بن محمد للسباقات»، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري، وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، إلى الحفاظ على لقب الشوط السابع «دبي تيرف» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» «عشبي» برعاية «دي بي ورلد» البالغة قيمة جوائزه 5 ملايين دولار، للمرة الرابعة على التوالي، بمشاركة 16 خيلاً.

وسيكون الصراع مفتوحاً ، مع وجود النجم الياباني «دو ديوس» لـ«شركة كيفرس» بقيادة الفارس يوتاكا تاكي، وإشراف المدرب ياسو توموميتشي، و«نشوى» لعماد الصقر نجمة «الأوكس الفرنسي» العام 2022، بقيادة الفارسة هولي دويل، وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، و«ميشرد تايم» لجودلفين بطل «جبل حتا»، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وسيشهد الشوط مشاركة «كايرو» لـ«رفاعي الغربان وكولمور»، بقيادة الفارس واين لوردان، وإشراف المدرب آيدين أوبراين، و«كاليف» لـ«فيكتورياس وفوزي ناس»، بقيادة الفارس أدري دي فريز، وإشراف المدرب فوزي ناس، و«كاتنيب» لجون وسوزان مور، بقيادة الفارس كريستوف لومير، وإشراف المدرب مايكل ستيدهام، و«دانون بيلوجا» لـ«شركة دانوكس»، بقيادة الفارس جواو موريرا، وإشراف المدرب نوري يوكي هوري، «فاكتور شيفال» لـ«تيم فالور ذ.م.م - جاري باربر»، بقيادة الفارس ماكسيم جايون، وإشراف المدرب جيروم رينير.

كما سيشارك في الشوط أيضاً «لوكسمبورغ» لـ«وستبيرج - جون ماجنير - مايكل تابور - ديريك سميث»، بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف آيدين أوبراين، و«ماتينرو سكاي» لشيونو تيرادا، بقيادة الفارس نوريهيرو يوكوياما، وإشراف المدرب ميكيو ماتسوناجا، و«ريال وورلد» لجودلفين، بقيادة الفارس كيفين ستوت.

وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، «سان دوناتو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دووج واتسون، و«ستريت آرون» لكارين لو كي يان، بقيادة الفارس برينتون أفدولا، وإشراف المدرب كاسبر فاونس، و«فويج بوبيل» لـ«نقابة صن شاين آند مون لايت»، و«نامور» لـ«شركة ومزرعة كاروت لمتد».

بطاقة الشوط 7

المسافة 1800 متر «عشبي»

الفئة الأولى

الراعي«دي بي ورلد»

الجائزة المالية 5 ملايين دولار

البطل السابق«لورد نورث»المالك «سمو الشيخ زايد بن محمد للسباقات»

الشوط الثامن

«لونجين دبي شيماء كلاسيك»

صراع ناري سيشهده الشوط الثامن «لونجين دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الأولى» «عشبي» البالغة قيمة جوائزه 6 ملايين دولار، بمشاركة 12 خيلاً يتقدمها الفائز بسباق «بريدرز كب تيرف» و«الديربي الإنجليزي» «أوغست رودان» لـ«إم تابور - دي سميث - جي ماجنير - ويستيربيرج»، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، و«ليبيرتي آيلاند» لـ«شركة صنداي للسباقات»، بقيادة الفارس يوجا كواجا.

وإشراف المدرب ميتسوماسا ناكوشيدا، ونجمة «كورونيشن كب» «إيملي أبجون» لـ«لورد لويد ويبر - تاكتافل للتمويل - إس رودين»، بقيادة الفارس كيران شومارك، وإشراف المدرب جون وثادي جوسدن، «سبيرت دانسر» لـ«دن فيرغسون ماسون» نجم «كأس نيوم»، بقيادة الفارس أويسين أوور، وإشراف المدرب ريتشارد فاهي، إضافة إلى «ريبلز رومانس» لجودلفين بطل «كأس سمو الأمير» في قطر الشقيقة بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

عمالقة

كما سيشهد الشوط أيضاً مشاركة «جونكو» لـ«ويرثيمر وفرير»، بقيادة الفارس ماكسيم جايون، وإشراف المدرب آندريه فابر، و«جوستين بالاس» لماسهيرو ميكي، بقيادة الفارس جواو موريرا، وإشراف المدرب هاروكي سوجياما، و«بوينت لونسديل» لـ«ديريك سميث - جون ماجنير - مايكل تابور - وستبيرج»، بقيادة الفارس واين لوردان، وإشراف المدرب آيدين أوبراين، و«شهريار» لـ«شركة صنداي للسباقات»، بقيادة الفارس كريستيان ديمورو، وإشراف هيدياكي فوجيوارا.

و«سيمكا ميل» لـ«وذنان للسباقات»، بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف المدرب البان دي ميول، و«سيصفهان» لـ«داريوس للسباقات ومايكل موتشمان»، بقيادة الفارس لوكاس ديلوزير، وإشراف المدرب هينك جريوي، و«ستارز أون إيرث» لـ«شركة شاداي لسباق الخيول»، بقيادة الفارس كريستوف لومير، وإشراف المدرب ميزوكي تاكاياناجي.

بطاقة الشوط 8



المسافة 2410 أمتار «عشبي»

الفئة الأولى

الراعي«لونجين»

الجائزة المالية 6 ملايين دولار

البطل السابق «إكوينوكس»المالك«سيلك ريسنغ»

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز