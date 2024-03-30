محللون: نسخة ساخنة يصعب التكهن بنتائجها

المصدر: دبي - خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

أجمع خبراء ومحللون بأن الصراع سيكون ساخناً ويصعب التكهن بنتائجه على لقب النسخة الـ 28 من كأس دبي العالمي.

وأكد محمد الأحمد المدير العام لمضمار جبل علي، المدير التنفيذي لـ «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» أن أمسية كأس دبي العالمي حافظت على مكانتها العالمية كوجهة رئيسية لأبرز الملاك والمدربين والفرسان الذين يطمحون في كل عام إلى التواجد في دبي للمشاركة في الحدث العالمي الكبير، والدليل المشاركات الدولية الكثيفة في هذه النسخة، وعودة عدد من الأبطال المتوجين بألقاب عدد من أشواط أمسية النسخة الماضية.

وأضاف أنه من الصعب التكهن بنتائج شوط كأس دبي العالمي، على الرغم من الترشيحات ستكون منصبة نحو النجم الياباني «أوشبا تيسورو» الذي توج بلقب النسخة الماضية، و بطل «كأس السعودية» «سنيور بوسكادور»، إلا أن المفاجآت واردة جداً.

مقارعة الأبطال

كما عبر محمد الأحمد عن فخره واعتزازه بمشاركة أبطال النسخة الثانية من «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» في شوط «دبي غولدن شاهين»، مؤكداً أن هذه المشاركات ما هي إلا دليل آخر على نجاح السلسلة التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بهدف دعم خيول السرعة، إذ إن مقارعة الأبطال المحليين للنجوم العالميين يرسخ مبدأ المنافسة والقوة التي تصب لمصلحة سباقاتنا في الدولة.

وأضاف أن تحقيق أحد الأبطال مراكز متقدمة في الشوط، سوف يكون إنجازاً قوياً للسلسلة، وسيسهم بلا شك في تعزيز سمعتها على المستوى العالمي كذلك، وسيفتح الباب واسعاً أمام مشاركات أقوى في النسخة القادمة.

تقارب المستويات

ومن جانبه، قال محلل السباقات عبد الله خليفة، بأنه يصعب معرفة بطل النسخة الـ 28 لكأس دبي العالمي، نظراً لقوة الأسماء وتقارب مستوياتها، ولكن من الناحية المنطقية «أوشبا تيسورو» بطل السنخة الماضية هو المرشح الأقوى، نظراً لفوزه العام الماضي باللقب العالمي، والأداء المميز الذي قدمه في سباق «كأس السعودية» محققاً مركز الوصافة بفارق بسيط جداً.

وأضاف أن مشاركة 14 دولة في الأمسية العالمية يعطي دلالة واضحة بأن الحدث الدولي مازال محافظاً على مكانته وقوته، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الإثارة لن تنحصر فقط في الشوط العالمي بل أيضاً في باقي الأشواط المصاحبة للأمسية. واعتبر عبد الله خليفة، بأن النسخة الحالية لـ «دبي تيرف» هي الأصعب على مر تاريخ البطولة، نظراً لمشاركة كتيبة قوية ومميزة من الخيول العالمية، يتقدمهم المرشح الأول «لورد نورث» الذي يطمح لمواصلة كتابة التاريخ وتحقيق اللقب للمرة الرابعة على التوالي، بالإضافة إلى مشاركة «نشوى» بطلة الأوكس الفرنسي العام 2022، و«ميشرد تايم» لجودلفين الذي سيكون المنافس الأخطر .

البطل الأقرب

وبدوره أكد المصور والمحلل في السباقات محمد راشد عبد الباقي أن «أوشبا تيسورو» هو الأقرب إلى الاحتفاظ باللقب، إذ تصب كافة العوامل لصالحه، أبرزها حلوله في مركز الوصافة بفارق رأس في كأس السعودية الشهر الماضي، وخبرته الكبيرة على أرضية مضمار «ميدان»، إلا أنه في الوقت ذاته عليه تجاوز عقبة عدد من المشاركين أبرزهم «ديرما سوتاجاكي» بطل «ديربي الإمارات» العام الماضي، والبطل الأمريكي المتألق «نيو جيت»، بالإضافة إلى «لوريل ريفر» لـ «مزرعة جودمونت» الذي توج بلقب «برج نهار»، وشكل مشاركته في الشوط العالمي مفاجأة للجميع، مما قد يجعله الحصان الأسود في هذه النسخة، خاصة أنه تغلب على بطل كأس السعودية «سنيور بوسكادور» و«ديفنديد» العام 2022 في سباق «بات اوبراين ستيكس» بأمريكا.

كما اعتبر عبد الباقي أن شوط «لونجين دبي شيماء كلاسيك» سيكون مثيراً وصعب التكهن نظراً لقوة الأسماء العالمية المشاركة، إلا أنه يرى بأن الترشيحات ستكون لصالح «أوغست رودان» و«ليبرتي آيلاند» و«إيميلي أبجون» في حال جاهزيتها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز