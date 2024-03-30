حمدان بن راشد.. إرث متواصل في السباقات المحلية والعالمية

المصدر: دبي - خالد المهيري

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ارتبط اسم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بسباقات الخيول المحلية والعالمية، وبالإنجازات التي حققها وتركت بصمة واضحة في مضامير العالم، إضافة إلى السباقات والمبادرات التي تحظى بدعمه، خاصة سباقات الخيول العربية الأصيلة. وظل الراحل طوال أكثر من 40 عاماً، يقدم الكثير للفروسية والخيول.

وتعود بداية رحلته معها إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما أسّس سلسلة من المزارع النموذجية والإسطبلات العالمية لتربية الخيول في عدد من البلدان المشهورة بصناعة الفروسية وتربية الخيل وسباقاتها، وكانت البداية بشراء إسطبلات شادويل ستيت في المملكة المتحدة، ثم ديرنزتاون في إيرلندا، ثم مزرعة شادويل فارم بولاية كنتاكي في أمريكا.

سجل حافل

وتمتاز خيول الراحل الكبير، بالريادة والصدارة في السباقات الكبرى، ومن أبرزها سباق كأس دبي العالمي ، حيث توجت باللقب مرتين بواسطة «المتوكل» عام 1999 و«انفاسور» عام 2007.

وكانت خيوله قد لمعت وتألقت في شوط «دبي كحيلة كلاسيك»، والمخصص للخيول العربية الأصيلة وأبرزها «مجاني» الذي توج باللقب ثلاث مرات متساوياً مع الأسطورة «العنود» المملوكة للوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه. وكذلك حقق «نيفور دي كاردوين» اللقب عام 2000، وتوج «بوب موون» باللقب في عام 2003. واحتفظ به «كاولينو» عام 2004 ونال شرف الفوز بلقبه عام 2016 البطل «مثمون» .

تألق تاريخي

كما تواصلت إنجازات الراحل في باقي أشواط الأمسية ، إذ حقق «سوفت فولينج رين» لقب «جودلفين للميل »عام 2013 ، فيما توج «تمركز» باللقب أيضاً عام 2015.

وأقتنص «نايف» لقب «دبي شيماء كلاسيك» عام 2002، فيما ظفر «التبر» بلقب «دبي تيرف» في عام 1999. كما حقق «الطرف» لقب سباق «دبي جولدن شاهين» عام 1997.

انتصارات عالمية

وعلى الصعيد العالمي، كانت بدايات الانتصارات مع «مشرف» العام 1980 في بريطانيا كما يعد أول مالك خيل عربي ينال الفوز ببطولة الديربي الإنجليزي ولمرات متعددة منذ عام 1989، وأول مالك عربي يفوز بالبريدرز كب كلاسيك الأمريكي، وملبورن كب مرتين، إضافة إلى الألفي والألف جينيز الإنجليزي والفرنسي والإيرلندي، علاوةً على فوزه في سلسلة من الانتصارات المتتالية في سباقات الفئة الأولى العالمية.

وشاءت الأقدار أن يكون العام 2020 هو عام التميز الأخير، إذ نال لقب بطولة الملاك بمهرجان «رويال آسكوت 2020» برصيد 6 انتصارات، وبطولة الملاك في بريطانيا للمرة السابعة في تاريخه الحافل بالعطاء والألقاب.

مواصلة المسيرة

وأكملت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، مسيرة المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عبر متابعتها وإشرافها المستمر على خطط الفريق، إضافة إلى تواجدها الدائم في السباقات المحلية والدولية.

ولم تقف إنجازات «شادويل» بعد رحيل مؤسسها، بل واصلت المسيرة بقوة، فكان التألق والتميز هو الشعار في هذه المؤسسة الكبيرة، ففي مايو 2021، ظفرت «ملذات» بلقب بطولة «كنتاكي أوكس»، لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى»، والذي أقيم على مضمار «شيرشل داونز» بالولايات المتحدة الأمريكية، لتصبح إسطبلات «شادويل»، أول مالك إماراتي يحقق لقب هذا السباق العريق، وكانت أفضل وسيلة لتخليد ذكرى المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه.

كما نالت «ملذات»، بطولة مهرات الثلاث سنوات، ضمن جوائز«أكليبس» الأمريكية في نسختها رقم 51 العام 2021.

نجم أسطوري

وفي المضامير الأوروبية، ضربت خيول «شادويل» بقوة، محققة الإنجازات والانتصارات التي لا تنسى، إلا أن اسماً متألقاً برز بقوة، إنه البطل الأسطوري المعتزل «بعيد»، صاحب الـ10 انتصارات متتالية، من أصل 11 مشاركة، منذ بداية مسيرته في عام 2021، كما نال لقب أفضل حصان في العالم لعام 2022، في حفل جوائز كارتييه الأوروبية للسباقات. وشهد العام 2022 فوز «حكم» بلقب شوط «كورونيشن كب» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» ببريطانيا، بينما توجت «ملذات» لـ«شادويل» بلقب «بريدرز كب ديستاف»، المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى».

موسم مميز

وشهد العام الماضي تحقيق «دانيه» لقب «القوز للسرعة»، خلال أمسية كأس دبي العالمي الـ27، كما توجت إسطبلات «شادويل» بلقب بطولة الملاك في بريطانيا، إذ أصبحت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم خامس سيدة تنال هذا اللقب الرفيع في تاريخ البطولة، عقب موسم مميز للإسطبل، حيث شهد تحقيق عدد من الإنجازات القوية أبرزها جاءت عبر النجم المعتزل «مستهدف».

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