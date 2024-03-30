كأس دبي العالمي.. الأبطال يستعدون لصناعة التاريخ وكتابة المجد

المصدر: دبي - البيان

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تتجه أنظار عشاق ومحبي السباقات العالمية، اليوم، إلى مضمار «ميدان»، حيث ينطلق الشوط الرئيس التاسع لكأس دبي العالمي في نسخته الـ 25 لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي برعاية «طيران الإمارات»، البالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار، بمشاركة 12 خيلاً.

وتعتبر هذه النسخة من الشوط، من أقوى النسخ في تاريخ كأس دبي العالمي، نظراً للإنجازات التاريخية المتوقعة في الشوط، إذ يسعى بطل النسخة الماضية النجم الياباني «أوشبا تيسورو» لـ «شركة ريوتوكوجي كنجي القابضة»، بقيادة الفارس يوجا كواجا، وإشراف المدرب نوبورو تاكاجي، ليكون ثاني حصان يحقق اللقب للمرة الثانية على التوالي، عقب إنجاز «ثندر سنو» لجودلفين عامي 2018 و2019.

اختبار تاريخي

وسيكون حامل لقب كأس السعودية هذا العام النجم «سنيور بوسكادور» لشرف محمد الحريري وجو آر بيكوك جونير، أمام اختبار تاريخي وهو الجمع للمرة الأولى بين لقبي كأس دبي العالمي، وكأس السعودية، بقيادة الفارس جونيور ألفارادو، وإشراف المدرب تود فينشر.

وسيمثل الإمارات «كلابتون» لـ«آر آر آر للسباقات»، بقيادة الفارس ديلان دافيس، وإشراف المدرب تشاد سمرز، بهدف تحقيق اللقب الـ 14 لدولة الإمارات العربية المتحدة في تاريخها، وإهداء الفوز الأول للشيخ راشد بن حميد النعيمي في هذا الشوط العالمي.

كما يبرز في هذا السباق الكبير، إسم النجم الياباني «ديرما سوتوجاكي» لمالكه هيرويوكي أسانوما الذي توج العام الماضي بلقب «ديربي الإمارات» بقيادة الفارس كريستوف لومير، وإشراف المدرب هيديتاكا اوتوناشي، والمتألق الأمريكي «نيوجيت» لـ «إس إف للسباقات - ستار لايت للسباقات - إسطبلات مداكت - إسطبلات ستونستريت - روبرت ماترسون - كاثرين دونوفان - ويفز إيدج - جاي شوينفاربر»، بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري وإشراف المدرب بوب بافرت.

وسيشهد الشوط مشاركة نجوم «كرنفال سباقات دبي» يتقدمهم «كبير خان» لمالكه تليك موكانبيتكالييف الذي توج بلقب «بطولة آل مكتوم للتحدي»، بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دووج واتسون، «ميليتاري لو» لناصر عسكر بطل «آل مكتوم كلاسيك» بقيادة الفارس اوسكار شافيز، وإشراف المدرب مصبح المهيري ، و«لوريل ريفر» لـ «مزرعة جودمونت» نجم «برج نهار» بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب بوبات سيمار .

أبطال آخرون

ويشارك في الشوط أيضا «كروبي» لـ «إسطبل ريبول وإسطبل سانت إلياس»، بقيادة الفارس لويس سايز، وإشراف المدرب تود بلتشر، «ديفنديد» لمهيدب عبد الله المهيدب، بقيادة الفارس عادل الفريدي، وإشراف المدرب عبد العزيز خالد مشرف، «دورا إريدي» لـ «شركة ثري اتش للسباق»، بقيادة الفارس باويرزيان ميرزاباييف، وإشراف المدرب مانابو آيكسو، و«ويلسون تيسورو» لـ «شركة ريوتوكوجي كنجي القابضة»، بقيادة الفارس يوسوكي هارا، وإشراف المدرب هيتوشي كوتيجاوا.

بطاقة الشوط 9

المسافة 2000 متر «رملي»

الفئة الأولى

الراعي «طيران الإمارات»

الجائزة المالية 12 مليون دولار

البطل السابق«أوشبا تيسورو»

المالك«شركة ريوتوكوجي كنجي القابضة»

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