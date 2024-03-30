أحمد بن سعيد: ارتباط طيران الإمارات بكأس دبي العالمي دليل على صواب استراتيجيتنا

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، أن الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وضعت دبي في طليعة المدن التي تنظم أشهر سباقات الخيل.

وأضاف سموه: «تتجه اليوم أنظار العالم مجدداً إلى دبي ومضمار ميدان في دورة أخرى من كأس دبي العالمي، الذي يعد واحداً من أغنى السباقات لخيول الدرجة الأولى على مستوى العالم، والذي يجسد مدى بعد نظر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ورؤيته المستقبلية، فقد وضع الحدث دبي في طليعة المدن التي تنظم أشهر سباقات الخيل، ورسّخ مكانتها العالمية الرائدة في مختلف المجالات».

وجهات عالمية

وقال سموه: «يأتي كأس دبي العالمي هذا العام، ودبي تواصل تربعها على القمة، كواحدة من أوائل الوجهات العالمية في استقطاب الزوار، الذين يتدفقون عليها بالملايين، كما يواصل مطارها الدولي احتلال صدارة ترتيب مطارات العالم، وتحافظ طيران الإمارات على مكانتها كأكبر ناقلة دولية في العالم».

وأضاف سموه: «وتمضي طيران الإمارات قُدماً في تعزيز العمليات على خطوطها الحالية إلى أوروبا وأستراليا وأفريقيا بمزيد من الرحلات، واستئناف خدماتها إلى مزيد من المدن، كما تواصل الاستثمار في ترقية أسطولها ومنتجاتها لضمان تمتع عملائها دائماً بأفضل تجربة سفر ممكنة».

استراتيجية ناجحة

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، أن ارتباط طيران الإمارات بكأس دبي العالمي دليل على صواب استراتيجيتنا، التي تتضمن الارتباط مع الأحداث العالمية والمحلية الكبرى، فنحن نفخر برعاية الشوط الرئيس في كأس دبي العالمي منذ عام 1996، وواكبنا تطوره عاماً بعد عام، ويستقطب السباق أعداداً كبيرة من الزوار من مختلف أنحاء العالم، كما يضفي مزيداً من التشويق والإثارة على أجواء المدينة.

وأضاف سموه: «لقد حققت طيران الإمارات، منذ دورة كأس دبي العالمي السابقة، إنجازات كثيرة، منها، على سبيل المثال لا الحصر، المشاركة في أحداث محلية وعالمية، مثل معرض دبي للطيران 2023، حيث أعلنت عن أضخم صفقات لشراء الطائرات من إيرباص وبوينغ بقيمة 58 مليار دولار، وإقامة منشأة هندسية جديدة في دبي ورلد سنترال بتكلفة 2.7 مليار دولار، كما عادت للمشاركة بقوة في بورصة برلين للسياحة».

وواصل سموه قائلاً: «فاق عدد أعضاء برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» لمكافأة ولاء العملاء 30 مليون عضو، وتحظى حملتنا الإعلانية، التي تظهر فيها النجمة العالمية بينولوبي كروز، بإعجاب العالم، كما فازت طيران الإمارات بجائزة التميز لأفضل ترفيه على مستوى العالم ضمن جوائز «إيرلاين ريتينغس 2024»، وذلك بفضل نظامها الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الذي يوفر حتى 6500 قناة عالية الجودة».

إنجاز فريد

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «إننا في طيران الإمارات نؤمن بأهمية الرعاية الرياضية، التي تُعد واحدة من أفضل الوسائل للتواصل مع عملائنا، فقد أصبح اسمنا مرتبطاً في أذهان عملائنا مع أشهر سباقات الخيل والفروسية عبر العالم، بالإضافة إلى مشاريع الرعاية الضخمة لرياضات أخرى عديدة في الرجبي والكريكيت والغولف والتنس والزوارق الشراعية وكرة القدم، بما فيها أندية عريقة مثل أرسنال وريال مدريد وهامبورغ و«إيه سي ميلان» وبنفيكا وأوليمبيك ليون الفرنسي، بالإضافة إلى نادي أوليمبياكوس اليوناني».

وأضاف سموه: «أما على صعيد الرعايات الجديدة، فقد حققت طيران الإمارات إنجازاً فريداً بعقد اتفاقية شراكة تسويقية مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية NBA، أصبحت بموجبها شريك الخطوط الجوية العالمية الرسمية للرابطة، بالإضافة إلى «شريك الاسم» لأول مسابقة لكأس الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية NBA، كما أصبحت أيضاً أول شريك على الإطلاق لقمصان حكام دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين».

واختتم سموه قائلاً: «لقد دأبت دبي في هذا الموسم على الترحيب بزوارها من الملاك والفرسان والمدربين وجمهور السباقات، الذين يأتون إلى هنا سنوياً للاستمتاع بأجوائها وبسباقات كأس دبي العالمي، ويسعدني أن أرحب بجميع ضيوفنا، وأن أشكر القائمين على تنظيم هذا الحدث، والشكر أيضاً لممثلي وسائل الإعلام، الذين نقدّر عالياً دورهم المهم في نشر رسالة كأس دبي العالمي، وفي الختام، نتطلع إلى حدث ناجح كما اعتدنا، ونرجو لمحبي السباقات في دبي، والمتابعين عبر البث التلفزيوني المباشر وجميع الوسائط الرقمية، الاستمتاع بأمسية كأس دبي العالمي».

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