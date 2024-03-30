النسخة 28.. أمسية استثنائية في «ميدان» العالمي

المصدر: دبي ـ علي الظاهري - غرافيك : حسام الحوراني

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يوقد كأس دبي العالمي الشمعة 28 هذا العام على مضمار ميدان في دانة الدنيا دبي، ويعد الحدث علامة فارقة في تاريخ سباقات الخيل كونه يستقطب نخبة الخيول المصنفة من مختلف قارات العالم في أمسية استثنائية على الميدان العالمي والذي يستكمل مسيرة ملهمة في تاريخ المونديال الذي انطلق من مضمار ند الشبا عام 1996 وصولاً إلى درة المضامير في ميدان.

وسيكون عشاق سباقات الخيل على موعد مع ليلة مميزة في كأس دبي العالمي الذي يحمل العديد من الحقائق والأرقام ستظل راسخة في ذاكرة التاريخ عبر محطات سطر من خلالها أبطال الحدث إنجازاتهم بحروف من ذهب في طريق المجد والعالمية أبرزها كانت بشعار الإمارات إضافة إلى السعودية وأمريكا وغيرها من الدول التي تتطلع إلى معانقة المجد من جديد في دبي.

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