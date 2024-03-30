حمدان بن محمد.. فارس الشباب

المصدر: دبي - خالد المهيري

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حقق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ملهم الفرسان، وعاشق التحدي، العديد من الإنجازات في مختلف الرياضات، خصوصاً الفروسية، ويتمتع سموه بمميزات متفردة، ورؤية استراتيجية نهلها من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تتلمذ على يديه، واكتسب منه الكثير من الصفات القيادية.

مضامير عالمية

ولم تغب إنجازات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن المضامير المحلية والعالمية، إذ يعتبر سموه من أبرز مالكي الخيول، وسطر بحروف الذهب اسمه في أغلى سباقات الخيل وأصعبها في العالم، معززاً رصيده الكبير من الألقاب والأمجاد.

ووضع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بصمة كبيرة في الفروسية، وتقدمت خيول سموه الصفوف، ونالت الألقاب، وأبرزها «برنس بيشوب»، الذي ظفر بلقب كأس دبي العالمي 2015، وملك سباقات الميل الأوروبية المعتزل «بالاس بيير»، الذي حقق 9 انتصارات، من أصل 10 مشاركات في سباقات الميل، أبرزها سباق «سانت جيمس بالاس ستيكس»، لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، في مهرجان «رويال آسكوت»، وسباق «لوكينغ ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، على مضمار «نيوبري» في إنجلترا، وسباق «كوين آن ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، بمهرجان «رويال آسكوت»، وسباق «بري جاك لو ماروا» في فرنسا، بالإضافة إلى فوز «بالاس بيير»، بلقب جائزة خيول السنوات الثلاث، خلال حفل جوائز كارتييه الأوروبية للسباقات.

سباقات القدرة

وفي سباقات القدرة، لم تأتِ إنجازات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم من فراغ، إذ دخل سموه إلى بطولات القدرة المحلية والعالمية، بفضل قدراته العالية وتمرسه.

حيث تمكن من الفوز بلقب بطولة العالم للقدرة، والتي أقيمت في نورماندي بفرنسا 2014، كما توج مرتين بطلاً لمونديال القدرة العسكرية في البحرين 2012، والإمارات 2014، بالإضافة إلى تحقيق سموه للقب كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، مرتين على التوالي.

وحقق سموه في عام 2020 إنجازاً جديداً، تمثل في الفوز بلقب النسخة الثانية من كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة، والذي أقيم في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ولم تمنع مشاغل سموه العديدة من المشاركة في سباقات القدرة، ودعم الفرسان، وتوجيههم لتطوير مستواهم، وتحقيق أروع الإنجازات محلياً وعالمياً.

فارس التحديات

وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم فارس التحديات الصعبة، إذ انتزع سموه أرفع الألقاب، ويعد فوز سموه ببطولة أوروبا في كومبين 2005، أبلغ دليل على ذلك، حيث استطاع انتزاع اللقب بجدارة، في اللحظات الحاسمة عند خط النهاية، كما أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مهرجان سموه للقدرة، والذي يقام سنوياً في مدينة دبي الدولية بسيح السلم، والذي ينقسم إلى 4 سباقات، وهي سباق السيدات، سباق الإسطبلات الخاصة، والاشتراك الفردي، سباق «اليمامة» للأفراس، وكأس ولي عهد دبي للقدرة.

نبوغ مبكر

وظهر نبوغ الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مبكراً، منذ بلوغه سن الثامنة، وبعد صقل مهاراته، واكتساب المزيد من الخبرة، كان ظهوره الأول على ساحة سباقات القدرة في موسم 1994ـ 1995، حيث احتل المركز الثامن، ثم حل خامساً في البطولة الثانية.

وواصل سموه عروضه الرائعة في سباقات القدرة، وخطف الأضواء في سباقات التحدي الصحراوي الرابع للقدرة، في 15 أبريل 1995، مقدماً عرضاً قوياً، وموهبة في ركوب الخيل، واحتل المركز الرابع، برغم صغر سنه.

كما واجه فرساناً يفوقونه خبرة، وأظهر سموه نجومية مبكرة في منطقة الوثبة في 15 يناير 1998، خلال مشاركته في سباق القدرة والتحمل، كأصغر المشاركين سناً، واحتل سموه المركز الرابع آنذاك، ممتطياً صهوة الجواد «برق»، بفارق 25 ثانية عن البطل.

اليوم الوطني

وانتزع الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في 3 يناير 2002، لقب سباق كأس اليوم الوطني للقدرة، لمسافة 120 كم، ممتطياً صهوة الجواد «متعود».

وفي 31 يناير 2002، توج سموه بطلاً لسباق سمو الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم لمسافة 120 كم، ونال سموه في 21 مارس 2002، لقب بطولة كأس العالم ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ الإمارات 2002 للقدرة، لمسافة 130 كم.

ألقاب ذهبية

وعلى الصعيد الخليجي، نال سموه الميدالية الذهبية للفرق، في بطولة الألعاب الآسيوية للقدرة في الدوحة يوم 17 ديسمبر 2006. وحقق سموه إنجازاً تاريخياً، يسجل في تاريخ سباقات القدرة العربية، عندما تمكن من الفوز في 3 سباقات متتالية بجدارة واقتدار.

وكانت البداية بالفوز بلقب سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، لمسافة 160 كم في 16 فبراير 2008، وبعدها نال سموه لقب سباق بطولة قطر الدولية للقدرة في اليوم الأول من مارس 2008، ثم لقب بطولة كأس ملك البحرين للقدرة لمسافة 120 كم في الخامس من مارس 2008.

واحتفظ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بلقب كأس ملك البحرين للقدرة، للعام الثاني على التوالي، عندما توج بطلاً للسباق في مارس 2009، كما احتفظ سموه بلقب مونديال القدرة العسكرية، عندما فاز بلقبه في سيح السلم مارس 2014، وكان سموه فاز باللقب الأول في البحرين 2012.

ويعد هذا إنجازاً عالمياً مشرفاً، حيث قدم سموه عرضاً رائعاً مع الجواد «عقاب». وقاد سموه فرسان الإمارات للفوز بلقب بطولة الفرق في دورة الألعاب العربية الثانية عشرة، التي أقيمت لمسافة 120 كم في الدوحة 17 ديسمبر 2011. وفي عام 2015، توج سموه بطلاً لكأس الخليج للقدرة والتحمل في الكويت.

إنجازات عربية

وتشهد الميادين العربية للفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإنجازاته الباهرة، حيث حقق فوزاً رائعاً في 5 مايو 1999، عندما انتزع لقب سباق تدمر للقدرة في سوريا، لمسافة 120 كم. وتقاسم سموه مع والده فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لقب سباق بطولة سوريا للقدرة لمسافة 120 كم، الذي أقيم يوم 31 مايو 2008، كما ظفر سموه بلقب سباق وادي رم الدولي للقدرة لمسافة 120 كم، الذي أقيم يوم 14 ديسمبر 2002.

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