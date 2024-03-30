راشد بن دلموك لـ «البيان»: كأس دبي العالمي علامة تاريخية فارقة في سباقات الخيل الدولية

المصدر: دبي - خالد المهيري

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أكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، أن أمسية كأس دبي العالمي تمثل إحدى العلامات التاريخية الفارقة في تاريخ سباقات الخيل العالمية، بفضل فكر ورؤية فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إذ واصلت الأمسية العالمية حتى يومنا هذا استقطاب أقوى الخيول الدولية التي تتنافس على ألقاب الحدث الكبير.

وأضاف الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم في تصريحات لـ «البيان» بمناسبة انطلاقة النسخة الـ28 من كأس دبي العالمي، أن المنطقة والعالم يجني اليوم ثمرة هذه الرؤية المتفردة، إذ شاهدنا أشقاءنا في المنطقة يخوضون غمار هذه التجربة الرائدة التي بدأت في دبي قبل أكثر من 30 عاماً، ووضعت الإمارات في مصاف الدول في هذا المجال، وحولت دبي إلى عاصمة عالمية لسباقات الخيل، بالإضافة إلى الإنجازات القوية التي تحققها خيول الدولة في كل المضامير العالمية، ففارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، هو الداعم الأول وصاحب الأيادي البيضاء لهذه الرياضة محلياً وعالمياً من الشرق إلى الغرب وكل المحافل الكبيرة والرئيسية، وليس فقط في الإمارات بل في شتى السباقات العالمية، بشهادة الجميع.

أبطال جدد

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، إن العام الماضي شهد الإعلان عن إعادة هيكلة سباقات نادي دبي لسباق الخيل تحت مسمى «كرنفال سباقات دبي» التي جاءت لمواكبة التطورات الكبيرة والمتسارعة الذي يشهده هذا القطاع وسباقاته في المنطقة، بما يتماشى أيضاً مع مصلحة سباقاتنا في الدولة، مؤكداً بأن التجربة كانت ناجحة على كافة الصعد والمقاييس، إذ شاهدنا طوال سباقات الكرنفال ولادة أبطال جدد سيثرون السباقات العالمية، وهذا دليل آخر على سعينا المتواصل للحفاظ على مكانة دبي العالمية كعاصمة لسباقات الخيل ونقطة انطلاق للخيول العالمية التي تريد المشاركة في سباقات المنطقة.

ورحب الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بضيوف كأس دبي العالمي من الملاك والمدربين والفرسان المشاركين في النسخة الـ28 من هذا الحدث العالمي، الذي يتزامن مع شهر رمضان المبارك للمرة الثانية على التوالي، عقب نجاح تجربتنا العام الماضي، ما يمثل فرصة لإبراز عاداتنا العربية والإسلامية التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الإماراتي المتسامح والكريم.

مواصلة ريادة

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، أنه مع وصول كأس دبي العالمي إلى محطته الـ 28، نعبر عن فخرنا واعتزازنا بمواصلة الأمسية ريادتها وتميزها، والدليل على ذلك المشاركة القياسية في كل الأشواط، وعودة أبطال النسخة الماضية أبرزهم النجم الياباني «أوشبا تيسورو» الذي توج بلقب النسخة الماضية، وبطل «كأس السعودية» «سنيور بوسكادور»، وعدد آخر من الخيول العالمية، التي ستكون بلا شك محط أنظار جميع محبي هذه الرياضة النبيلة.

وفي الختام، تقدم الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بخالص الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة المنظمة للأمسية العالمية، والجهات الحكومية، بالإضافة إلى كل الشركاء والرعاة الذين واصلوا دعمهم لهذا الحدث العالمي الكبير، متمنياً كل النجاح والتوفيق لكل المشاركين في الأمسية.

عوامل نجاح

بدوره، أكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، اكتمال كافة الاستعدادات لانطلاقة النسخة الـ 28 من كأس دبي العالمي، اليوم، والذي يقام للعام الثاني على التوالي في شهر رمضان المبارك، حيث أعدت اللجنة المنظمة عدداً من الفعاليات المميزة والمفاجآت للجماهير التي تبرز أمام العالم روح الكرم والتسامح خلال الشهر الفضيل المستمدة من عاداتنا العربية والإسلامية.

وأضاف أنه بتوجيهات الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، نائب رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس نادي دبي لسباق الخيل، قامت اللجنة المنظمة وفرق العمل على توفير كل المتطلبات والعوامل لإنجاح هذه الأمسية العالمية، كما عملنا على تطوير الفعاليات الرمضانية خلال الحدث الكبير، اعتماداً على المؤشرات وردود الأفعال الإيجابية التي تلقيناها من كافة المشاركين العام الماضي، بالإضافة إلى الجماهير المحبة لسباقات الخيل.

تجربة ناجحة

وعبّر اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عن فخره بمواصلة الحدث العالمي استقطاب أبرز الخيول والملاك والمدربين والفرسان، مؤكداً في الوقت ذاته أن تجربة «كرنفال سباقات دبي» كانت ناجحة، والدليل مشاركة معظم الخيول الأبطال المحلية والعالمية في الأمسية العالمية، عقب تميزها في سباقات الكرنفال بحلته الجديدة، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على نجاح الفكرة التي سنقوم بتطويرها الموسم المقبل.

وقال إن كثافة المشاركات الخارجية هذا العام وعودة الأبطال المتوجين بألقاب النسخة الماضية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من النجوم الدوليين العالميين، ما هو إلا دليل على نجاح كأس دبي العالمي في ترسيخ سمعته العالمية خلال السنوات الـ 28 الماضية، بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إذ واصلت دبي والأمسية العالمية تصدرها للمشهد الدولي في سباقات الخيل، التي ترسخت جذورها تاريخياً منذ العام 1996، ولعبت دوراً محورياً في تطوير صناعة الخيل في منطقتنا، حتى أصبحنا عاصمة عالمية لسباقات الخيل، نستقطب سنوياً أهل الخيل من جميع أرجاء العالم، للاحتفال بهذه الرياضة الأصيلة والنبيلة.

وتقدم العظب بخالص الشكر والتقدير للجان المنظمة للحدث العالمي والجهات الحكومية ممثلة في لجنة تأمين الفعاليات والشركاء والرعاة الذين واصلوا على مدار السنوات الماضية دعمهم للكأس العالمي، بالإضافة إلى الجنود المجهولين الذين قاموا بجهود جبارة حتى يخرج الحدث بما يليق بمكانة الإمارات عالمياً.

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