محمد بن راشد: كأس دبي العالمي عنوان الفخر والتمــيّز

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن كأس دبي العالمي للخيول وهو يقترب من يوبيله الفضي لانطلاقته الأولى، أصبح حدثاً فريداً ينتظره كل عشاق الفروسية في العالم أجمع، وتمكن خلال هذه السنوات من استقطاب عمالقة المهتمين بهذه النوعية من الرياضة، بعد أن ترك بصمة واضحة ومؤثرة في عالم سباقات الخيل جعل هذا الحدث مقصداً ويوماً بهيجاً يسعى للمشاركة فيه نخبة النخبة من ملاك ومدربين وفرسان، ما يدعونا جميعاً للفخر والاعتزاز بما تحقق في سنوات قصيرة إذا ما قورن الحدث بغيره من السباقات التاريخية التي مضى على انطلاقتها عقود طويلة.

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