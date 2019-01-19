الرميثي: غياب «الآسيوي» عن حفل البطولة مـريب

المصدر: أبوظبي- محمد صادق، ومحمد محسن

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أبدى معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، نائب رئيس اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس آسيا «الإمارات »2019 ، استغرابه عدم حضور قيادات الاتحاد الآسيوي لحفل العشاء الرسمي للنسخة السابعة عشرة من البطولة، الذي أقامته اللجنة المنظمة المحلية مساء أمس بفندق الريتز كارلتون بالعاصمة أبوظبي.



جاء ذلك خلال الحفل الرسمي للبطولة الذي أقامته اللجنة بحضور عدد من رؤساء الاتحادات الوطنية والوفود الإعلامية المشاركة في البطولة.



وقال الرميثي في تصريحاته على هامش الحفل: «أستغرب غياب الاتحاد الآسيوي عن الحفل رغم أننا شركاء في التنظيم، وذلك على الرغم من دعوة الجميع سواء وفود المنتخبات المشاركة أو الاتحاد الآسيوي ».

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