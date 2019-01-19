81.66 % الأسترالي لن يحتفظ باللقب

المصدر: دبي-علي شدهان

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أجمع 81.66 من المستطلعين عبر استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة البيان عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها في «تويتر» و«فيسبوك»، على أن المنتخب الأسترالي لن يحتفظ بلقب كأس آسيا ، فيما يرى 18.33% إمكانية احتفاظ «الكنغارو» باللقب الذي فاز به في عام 2015 على أرضه.

وطرحت البيان على متابعيها في الحسابات الثلاثة، سؤالاً محدداً مفاده «هل المنتخب الأسترالي قادر على الاحتفاظ باللقب؟»، فجاءت الردود في الموقع الإلكتروني بنسبة 81% يرون أن المنتخب الأسترالي ليس قادراً على الاحتفاظ باللقب، فيما يرى 19% العكس، بينما يرى 84% عبر «تويتر» عدم إمكانية الاحتفاظ، في مقابل 16% يرون العكس، فيما يستبعد 80% من المستطلعين عبر «فيسبوك»، إمكانية الاحتفاظ باللقب، في مقابل 20% يرون خلاف ذلك.