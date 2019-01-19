فيتنام تتجسس على «النشامى»

المصدر: دبي - عز الدين جاد الله

اهتمت وسائل الإعلام الفيتنامية بالتدريب قبل الأخير الذي أجراه المنتخب الأردني أمس على ملعب نادي ضباط الشرطة بدبي، في إطار تحضيراته لمواجهة نظيره منتخب فيتنام ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس أمم آسيا، حيث تواجدت أعداد كبيرة من الإعلاميين والمصورين لدى وسائل الإعلام الفيتنامية التي حرصت على التقاط الصور لتدريب النشامى قبل أن تغادر بعد انتهاء المدة المسموحة لها طبقاً لتعليمات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. ويلتقي منتخب الأردن بنظيره الفيتنامي غداً على استاد آل مكتوم بنادي النصر في ضربة البداية لدور الـ16 بعد انتهاء دور المجموعات.

وواصل المنتخب الأردني تحضيراته للمباراة على ملعب نادي ضباط دبي الذي يحتضن تدريبات الفريق منذ قدومه من أبوظبي، حيث حصل لاعبو «النشامى» على راحة لمدة يوم واحد عقب اللقاء الصعب الذي جمعهم بنظيرهم الفلسطيني في ختام دور المجموعات، قبل أن يأتي إلى دبي ويخوض تدريبين على ملعب نادي الضباط أول أمس وأمس، على أن يختتم تحضيراته اليوم بملعب آل مكتوم بنادي النصر، وقبلها سيعقد المدير الفني فيتال بوركيلمانز مؤتمراً صحفياً ونظيره الكوري الجنوبي بارك هانك سيو مدرب فيتنام للكشف عن آخر استعدادات الفريقين للمباراة التي لا تحتمل القسمة على اثنين.

جاهزية

وكان فيتال بوركيلمانز المدير الفني لمنتخب الأردن قد أكد في وقت سابق على جاهزية فريقه لمواجهة فيتنام، مشيراً إلى أن أعين الجهاز الفني لمنتخب الأردن لم تغفل عن متابعة المنتخب الفيتنامي وكذلك البحريني المرشح السابق لملاقاة «الأردن» في دور الـ 16، حيث جرت مراقبة المنتخبين لمعرفة الأداء الذي وصلا إليه مؤخراً، حيث كان المنتخبان تحت دراسة مدرب «النشامى» قبل أن يستقر الجدول على مواجهة فيتنام.

وقال: «إن المنتخب الأردني يتطلع لاستكمال مشواره بنجاح وتحقيق الفوز بغية حجز مقعد له في دور الثمانية في طريق تحقيق إنجاز جديد لكرة القدم الأردنية، خصوصاً وأن الأدوار الإقصائية لا تحمل القسمة على اثنين.

وأضاف:» أثق في جميع اللاعبين وتحليهم بالعزيمة والإصرار لاستكمال المشوار، موضحاً أن نجوم المنتخب الأردني الثلاثة يوسف الرواشدة وخليل بني عطية وسالم عجالين تحت مراقبة الجهاز الطبي الذي سيحدد الحالة الصحية للاعبين، مشيراً إلى أنه غير مستعد للمخاطرة بأي لاعب قبل اكتمال جاهزيته في هذه المرحلة المهمة بالبطولة، واليوم في التدريب الختامي سنعرف مدى جاهزيتهم للمشاركة من عدمها في دور الستة عشر.